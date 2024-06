TUTO – Comment activer le chargement sans fil sur iPhone ?

Vous possédez un modèle d’iPhone relativement récent et vous vous demandez si le vôtre est compatible avec le chargement sans fil ? Il est vrai que cette fonctionnalité est pratique au quotidien puisque vous n’aurez plus à emmener votre chargeur avec vous ou à trouver un port compatible. Mais comment fonctionne cette technologie et comment en profiter ? Découvrons tout cela dans cet article !

Le chargement sans fil est une fonctionnalité qui vous permet de charger votre iPhone sans avoir à le brancher sur une prise murale. A la place, il suffit de poser l’iPhone sur le chargeur prévu à cet effet et l’appareil se chargera automatiquement.

Cette technologie utilise le transfert d’énergie sans fil par induction. C’est une forme de technologie qui permet à deux objets d’échanger de l’énergie sans aucun contact physique. Le chargement sans fil utilise ainsi des champs magnétiques pour créer un courant électrique entre le chargeur et l’iPhone, ce qui permet le chargement.

Le chargement sans fil est accessible depuis la sortie de l’iPhone 8 et les modèles ultérieures. Cette technologie est également disponible pour l’Apple Watch Series 3 et 5.

Pour bénéficier de la technologie du chargement sans fil sur votre iPhone, vous devez :

Vérifier que votre iPhone est compatible avec la recharge sans fil Qi

Choisir un chargeur certifié Qi, le standard de recharge sans fil adopté par Apple

Connecter votre chargeur sans fil à une prise secteur à l’aide de son adaptateur

Si votre iPhone est équipé d’une coque de protection épaisse, il est préférable de la retirer avant de placer votre iPhone sur le chargeur sans fil

Déposez délicatement votre iPhone sur le chargeur sans fil, en s’assurant que le centre de l’iPhone est aligné avec le centre du chargeur

Lorsque votre iPhone sera correctement placé sur le chargeur sans fil, vous verrez une animation de recharge sur l’écran de verrouillage pour indiquer le début de la recharge. Vous pourrez également voir un éclair sur l’icône de la batterie en haut à droite.

Pour garantir une expérience de recharge sûre et efficace, vous devez soigneusement choisir le chargeur sans fil pour votre iPhone. Concrètement, voici les critères à prendre en compte :

Le chargeur sans fil doit être compatible avec votre modèle d’iPhone et certifié Qi

Le chargeur doit avoir une puissance de recharge sans fil de 7.5 W au minimum

Privilégiez les chargeurs sans fil de marques reconnues, avec des composants de qualité et qui fournissent des fonctionnalités de sécurité avancées comme la protection contre la surchauffe, les courts-circuits et les surtensions.

Choisissez également les chargeurs provenant de marques qui proposent une garantie fiable et un service après-vente.

Que faire si votre iPhone ne se charge pas sans fil ?

Si vous rencontrez des difficultés à recharger votre iPhone avec un chargeur sans fil, il se peut que :