Lexar Silver Plus 256 Go et SL500 1 To : Un stockage externe performant

Les solutions de stockage sont essentielles pour nos appareils numériques. Aujourd’hui, nous testons deux produits phares de Lexar : la carte microSD Silver Plus 256 Go et le SSD portable SL500 1 To. Ces deux dispositifs promettent des performances exceptionnelles. Voyons si ces promesses sont tenues.

Design des appareils de stockage Lexar

La carte microSD Lexar Silver Plus 256 Go dispose d’un design classique en noir et argent et inspire confiance. Un adaptateur SD est dans le packaging, ce qui la rend compatible avec de nombreux appareils.

Le SSD Lexar SL500 1 To présente un design épuré et moderne. Son boîtier métallique offre une grande résistance aux chocs physiques. Sa forme rectangulaire, le rend agréable à manipuler. Le SL500 est fourni avec un câble USB-C, assurant une compatibilité au gout du jour avec les différents appareils. Sa légèreté et sa compacité facilitent son transport. En effet, avec son format carte de crédit et une épaisseur de 5mm, il se glisse partout.

Caractéristiques Techniques et Fonctionnalités du SSD Lexar et de la microSD

Lexar Silver Plus 256 Go

Capacité : 256 Go

Vitesse de lecture : jusqu’à 205 Mo/s

Vitesse d’écriture : jusqu’à 150 Mo/s

Classe : V30

Produit disponible sur Lexar Silver Plus Carte Micro SD 256 Go, Microsdxc Carte TF jusqu'à 205 Mo/s en Lecture, 150 Mo/s en écriture, Carte Mémoire Micro SD+ Adaptateur, A2, U3, Classe 10, V30, Full HD et 4K UHD Video

Voir l'offre 29,99 €

Lexar SL500 1 To

Capacité : 1 To

Vitesse de lecture : jusqu’à 2000 Mo/s

Vitesse d’écriture : jusqu’à 1800 Mo/s

Interface : USB-C 3.2

Produit disponible sur Lexar SL500 SSD Externe 1To, USB3.2 Gen2x2 Portable SSD, PSSD jusqu'à 2000Mo/s en lecture, 1800Mo/s en écriture, disque SSD externe compatible avec iPhone série 15/Mac/PS5/XBOX (LSL500X001T-RNBNG)

Voir l'offre 99,65 €

Le SL500 est conçu pour les transferts de fichiers rapides et sécurisés. Il est compatible avec Windows, Mac OS, et Android. L’installation est plug-and-play, sans besoin de pilotes supplémentaires. Il bénéficie du système de chiffrement maison Lexar DataShield pour protéger les fichiers qui lui sont confiés.

Performance des stockages Lexar

Nous avons testé la carte microSD Lexar Silver Plus 256 Go avec CrystalDiskMark. Les résultats montrent des résultats proches de ce qui est annoncé. Ces performances sont cohérentes avec les spécifications. La carte se montre réactive lors de l’enregistrement de vidéos 4K.

Pour le SSD Lexar SL500 1 To, il en est de même. Les tests CrystalDiskMark vont toutefois dépendre de votre PC, s’il est récent ou pas. Le SL500 se distingue par sa rapidité de transfert, idéale pour les professionnels nécessitant de manipuler de gros fichiers régulièrement. En effet, il peut enregistrer des vidéos en 4K et 60 fps directement sur le SSD, sans passer par la mémoire du téléphone. Il a également montré une excellente stabilité lors de transferts prolongés, sans surchauffe.

Conclusion

Les Lexar Silver Plus 256 Go et SL500 1 To sont des solutions de stockage performantes et fiables. La carte microSD est parfaite pour les amateurs de vidéo et photographie, tandis que le SSD portable offre des performances adaptées aux professionnels en déplacement. Les deux produits se montrent à la hauteur de leurs promesses en termes de design, fonctionnalités et performances.