Microsoft : Une panne paralyse plusieurs entreprises partout dans le monde

Depuis vendredi matin, plusieurs entreprises, administrations, aéroports et hôpitaux dans le monde rencontrent des difficultés informatiques majeures. La raison est liée à une panne mondiale du système d’exploitation de Microsoft.

Une mise à jour de sécurité défectueuse a causé cette panne mondiale de Microsoft

Plus précisément, cette panne informatique mondiale aurait pour cause une mise à jour défectueuse du logiciel de sécurité CrowdStrike. Cela a pour conséquence d’affecter les ordinateurs Microsoft dans de nombreux pays. Plusieurs aéroports, banques, hôpitaux et même le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été impactés.

Depuis ce matin, des milliers de machines à travers le monde affichent un écran bleu. C’est le fameux BSOD, aussi surnommé l’écran bleu de la mort, paralysant certaines entreprises. La multinationale américaine a déclaré dans un communiqué :

Nous enquêtons sur un problème affectant la capacité des utilisateurs à accéder à diverses applications et services Microsoft 365. Nos services sont en cours d’amélioration tandis que nous continuons à prendre des mesures d’atténuation.

La possibilité d’une cyberattaque a été écartée pour le moment

En France, les aéroports d’Orly et Roissy ont pu fonctionner normalement. En revanche, ils ont subi les conséquences des retards enregistrés par certaines compagnies aériennes. La SNCF a indiqué qu’elle ne rencontrait pas de perturbation particulière. Néanmoins, la panne a affecté plusieurs médias. Des journalistes de CNews, TF1 et RTL ont rapporté que des problèmes techniques majeurs perturbaient l’antenne.

Jusqu’à présent, rien n’indique la possibilité d’une attaque informatique à ce stade. Selon l’Agence française de sécurité informatique (Anssi), « aucun élément en l’état » ne laisse penser à une « cyberattaque ». Le gouvernement britannique et l’agence de cybersécurité suisse partagent également cet avis.

Reprise des activités pour plusieurs compagnies américaines

Plusieurs compagnies américaines commencent à reprendre leurs activités. Dans un message sur X, l’entreprise American Airlines a déclaré avoir été en mesure de « rétablir ses activités en toute sécurité ». Les compagnies United Airlines et Delta ont également annoncé la reprise de « certains » de leurs vols ». Frontier a déclaré que la situation se normalisait progressivement. Et que ses vols sont en train de reprendre.

En tout cas, le régulateur américain de l’aviation civile (FAA) a indiqué qu’il allait « suivre de près un problème technique affectant les systèmes informatiques des compagnies aériennes américaines ». Selon le site FlightAware, cette panne aura annulé plus de 1 100 vols et retardé plus de 2 000 vols aux Etats-Unis.