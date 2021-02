Télétravail, gaming : Les clés pour bien choisir son clavier

En cette période de réduction des déplacements, sûrement êtes-vous nombreux à utiliser votre ordinateur plus fréquemment ? Dans notre dossier, nous allons vous proposer une liste des points pour bien choisir son clavier en fonction de vos besoins et de vos appétences. Ce guide peut vous être utile dans un cadre bureautique comme gaming. Nous tâcherons également de donner des conseils orientés pour les personnes aux activités plus marginales telles que les montages photos, vidéos, musicaux…

Les éléments décisifs dans le choix du clavier

Les switchs

Il existe des switchs à membrane ou méca-membrane, ces derniers sont bas de gamme et sont trouvables dans des claviers en dessous de 60 euros. Les méca-membrane développés par Razer sont plus ou moins une exception : la promesse est de lier le meilleur des deux mondes. La réalité de ces switchs si particuliers est que se sont des membranes avec un son « clicky » qui feront du bruit.

Sachez pour commencer qu’il existe de nombreux types et marques de switch. Les plus connus sont les switchs Cherry. Ces derniers sont très répandus. En plus des Cherry Blue, Brown, Black, Red, MX Silent et MX Speed, d’autres marques produisent leurs propres technologies. Parmi celles-ci, il y a Razer, Logitech, Steelseries ou encore Roccat.

Pourquoi tant de modèles de switchs ?

Chaque switch a un ressenti, une force d’activation, une course d’activation et un son différent. Selon l’activité vers laquelle vous vous orientez, votre choix sera différent. Plus loin dans ce dossier, vous trouverez des recommandations selon les usages. Bien que certains switchs soient faits pour certains usages, le meilleur switch reste celui avec lequel vous êtes à l’aise !

Les dimensions

Les claviers trouvables dans le commerce sont plus ou moins encombrants. En effet, la majorité propose un clavier dit « full size » comportant un pavé numérique et souvent quelques touches multimédia. Dans le cas d’un manque de place ou d’une volonté de transport, ce pavé numérique est parfois supprimé au profit de la mobilité.

Langue du clavier

La majeure partie des gens utilise un clavier AZERTY, parfaitement adapté à la langue française. Cependant, peut être aurez-vous remarqué certains de vos amis utiliser un clavier QWERTY. Cette disposition peut servir aux joueurs comme aux programmeurs à condition qu’il n’y ait pas besoin de rédiger en français. Les joueurs trouveront en lui la possibilité de jouer correctement à des jeux comme Fallout 4, ou des jeux indépendants ne supportant pas encore les claviers français. Aussi, peut être que certains d’entre vous sont polyglottes et pourraient avoir besoin d’un clavier d’une langue spécifique.

La connectivité

Pour connecter votre clavier, il existe plusieurs solutions. La moins chère et la plus simple est le filaire, bien souvent en USB. Ces claviers sont les plus répandus et se trouvent pour tous les budgets !

Des solutions sans fil existent également, souvent avec des protocoles propriétaires ou le Bluetooth, connu pour son délai important rendant le jeu impossible.

Logitech, par exemple, propose la technologie Light Speed, dont les délais sont tellement infimes que la majeure partie des utilisateurs n’y voient que du feu. Quoi qu’il en soit, il en va de votre préférence et de vos priorités. Corsair s’en est inspiré pour ses modèles sans câbles. Un tel choix peut être motivé par un usage nomade, par souci de minimalisme et d’élégance ou à cause de la distance entre l’ordinateur et le périphérique.

Le rétroéclairage

Le rétroéclairage est une option avant tout. En plus d’un certain confort pour vos yeux dans un cadre de santé, l’aspect esthétique n’est pas non plus à laisser de côté. Peut être êtes-vous fan de RGB ? Choisissez bien options de rétroéclairage de votre modèle, car on peut vite se lasser d’un éclairage monochrome.

Les options supplémentaires

Vous pourrez trouver également quelques options bienvenues dans un certain contexte. Par exemple, des boutons multimédias afin de régler le son du système peuvent être un ajout pratique. Dans des cas particuliers, une molette, un écran tactile, des ports supplémentaires ou même un support de téléphone peuvent être des fonctionnalités utiles suivant l’usage de votre produit.

Les claviers orientés gaming

Dans le cadre du gaming, plusieurs questions se présentent. Dans la plupart des cas, un clavier mécanique est préférable. N’importe quel switch n’est cependant pas le plus adapté.

Dans le cas des switchs propriétaires Logitech et autres, la question ne se pose pas forcément. Aussi, le sujet ne vous intéressera que dans le cas où vous recherchez des propriétés particulières.

Les interupteurs Cherry Red sont les plus répandus pour leur réactivité au détriment du bruit. La dimension du clavier dépend de vos besoins. Néanmoins, les claviers étant à usage sédentaire, la taille du clavier ne pose pas de contrainte évidente.

Concernant la connectivité, il en va de votre préférence et de vos exigences. En effet, une connectivité sans fil n’est pas à exclure. Les temps de réaction étant similaires, il peut être intéressant de considérer le sans-fil pour des raisons de présentation et d’agilité.

Le rétroéclairage est à votre convenance bien entendu. Notez cependant que suivant la couleur, il sera capable de vous soulager vos yeux dans le noir.

Les claviers orientés bureautique

Pour une utilisation bureautique, ce ne sont pas les mêmes questions qui vont se poser. A contrario d’une utilisation gaming, le silence, l’ergonomie et la rapidité de frappe seront les éléments principaux à prendre en compte. Il ne faudra bien sûr pas oublier le confort ainsi que la facilité d’utilisation dans toutes les conditions.

Le confort de frappe n’est pas non plus à négliger. Pour cela il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Par exemple, l’ajout d’un repose-main est un excellent moyen de réduire les douleurs ainsi que la fatigue lors de longues sessions de bureautique. La disposition des touches est un autre exemple de choix à prendre en compte. Comme vous le verrez dans la dernière section de l’article, les marques innovent. Cela permet d’accroitre l’ergonomie tout en gardant un confort optimal.

Tout comme les claviers gamings, ne vous limitez pas à des claviers filaires. De nos jours les claviers sans fils sont de très bonne facture et offrent des temps de réponse extrêmement bon et largement suffisant pour une utilisation bureautique. De plus ils permettent une plus grande liberté d’utilisation pour les personnes travaillant depuis leur canapé ou autre.

Quelques recommandations de la maison

Depuis le temps, nous avons testé de nombreux claviers différents à la rédaction. Petit tour d’horizon afin de vous aider à vous orienter dans votre choix !

Côté gaming

Le Roccat Vulcan 121 Aimo est un très beau clavier mécanique, le plus beau selon certains. Bien fini, agréable à l’œil et efficace, ce clavier est un très bon choix. Doté de switchs propriétaires, nommés Titan, la réactivité de la frappe est grandement optimisée grâce à une force d’activation de 45g.

Il serait difficile de parler de clavier gaming sans mentionner la marque au serpent : Razer. Le Blackwidow est passé entre nos mains et a fait une très bonne impression avec une jolie note finale de 9.4 ! Tout comme le clavier précédent, ce sont des switchs propriétaires que nous retrouvons : les Razer Green. Très réactif, ce qui les rend particuliers cependant sera sûrement le bruit assez prononcé, caractéristiques des claviers mécaniques.

Finissons cette petite sélection gaming par l’un des tests les plus récents que nous avons publiés. Le MSI Vigor GK50 est un très bon clavier gaming, qui fait dans la sobriété malgré un côté RGB bien présent. Ses switchs mécaniques sont « Low profile », ce qui offre une distance de frappe très réduite ainsi qu’un encombrement global réduit.

Côté bureautique

Commençons directement avec l’une des marques les plus connues du milieu : Logitech. Le MX Keys est un très bon clavier sans fil offrant un très bon confort de frappe grâce à des creux ergonomiques sur chaque touche.

Pour les plus petits budgets, il sera possible de se tourner vers la marque Cherry avec son modèle KC 6000. Simple, mais efficace, il saura vous accompagner tout au long de vos sessions bureautiques. Grâce à son design compact et plat, il se logera facilement sur n’importe quel bureau, table basse, canapé….

Finissons par une gamme de produits un peu étrange. Elle sera représentée par le Microsoft Sculp. Ces claviers sont agencés d’une manière spécifique. Cette disposition permet un confort optimal grâce à une surface incurvée qui offre une position naturelle et relaxante pour les poignées et les avant-bras.

N’hésitez pas à nous donner en commentaires votre clavier préféré, que ce soit du côté gaming ou du côté bureautique.