ZWIFT – Cette application qui change les entrainements sportifs

Pour continuer de courir ou de faire du vélo malgré le froid, la pluie, le vent ou encore les confinements, Zwift est l’application pour ne plus vous ennuyer.

Courir sur un tapis ou rouler sur un home trainer s’avère souvent ennuyeux! Vous pouvez désormais y rajouter un côté ludique avec l’application. Elle vous permettra de vous immerger dans un monde virtuel. Il est même possible de participer à des tests et des courses.

Cyclisme

Pour faire du vélo tout en profitant de Zwift, il est nécessaire de vous équiper d’un home-trainer compatible. Il faut compter entre 250€ et 1400€ neuf, la marque la plus reconnue est Tacx. L’alternative est d’avoir un capteur de puissance et de cadence sur votre vélo, alors un simple home-trainer est suffisant.

L’application propose de multiples entraînements prédéfinis avec des niveaux de difficulté différents, ainsi qu’un temps donné. Il est aussi possible de créer vos propres séances d’entraînement sur l’application, de façon très simple, par un glissement de blocs.

Vous pouvez aussi évoluer et découvrir le monde virtuel au gré de vos envies.

Course à pied

Pour courir tout en profitant de Zwift, il est nécessaire de vous équiper de capteurs de foulée et d’un tapis de course. Le petit plus est un ventilateur qui vous permettra de diminuer un peu votre température lors de l’effort.

Des améliorations sont arrivées, comme des entraînements spécifiques avec du fractionné ou du travail de puissance.

Tout comme pour le vélo, l’application Zwift propose de multiples entraînements prédéfinis avec des niveaux de difficulté différents, ainsi qu’un temps donné. Il est aussi possible de créer vos propres séances sportives sur l’application, de façon très simple comme pour la partie vélo.

