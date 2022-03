Disney+ annonce un abonnement moins cher financé par la publicité

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour passer de la rumeur à l’officialisation. Hier, un rapport de The Information soulignait en effet l’arrivée d’un abonnement Disney+ financé par la publicité. Finalement, le groupe Disney a officialisé la chose ce vendredi 4 mars 2022. L’affichage de publicité sur le service de streaming devrait ainsi permettre de profiter d’un abonnement à prix réduit d’ici la fin de l’année aux États-Unis, courant 2023 pour le reste du monde.

Un nouvel abonnement plus abordable arrive sur Disney+

Aux dernières nouvelles, Disney+ est venu effectuer une hausse des prix de l’abonnement début janvier 2021 avec l’arrivée d’une section comportant des productions plus adultes : Stars. Le jeudi 3 mars 2022, The Information venait souligner qu’une nouvelle formule plus abordable ferait son apparition sur le service de streaming. Pour cela, elle serait financée par la publicité. En date de ce vendredi 4 mars, le groupe Disney a finalement officialisé ce nouveau type d’abonnement.

Dans un communiqué officiel, Disney+ a ainsi annoncé l’évolution à venir de son offre d’abonnement. Jusqu’à aujourd’hui, seul un abonnement à 8,99 € par mois ou 89,99 € par an est disponible. Avec l’annonce d’une offre financière par la publicité, le service de streaming proposerait ainsi un niveau d’abonnement plus abordable aux consommateurs. Une décision qui permettrait ainsi à Disney d’atteindre ses objectifs d’ici 2024, soit entre 230 et 260 millions d’abonnés son sur service de streaming Disney+.

Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution, souligne notamment que « l’élargissement de l’accès à Disney+ à un public plus large à un prix plus bas est une victoire pour tout le monde – les consommateurs, les annonceurs et nos créateurs. » Grâce à cet abonnement financé par la publicité sur Disney+, le dirigeant précise ainsi que « davantage de consommateurs pourront avoir accès à notre incroyable contenu. Les annonceurs pourront toucher un public plus large, et nos créateurs pourront partager leur incroyable travail avec plus de fans et de familles.«

Pour le moment, nous ne savons pas à quel prix pourrait être proposé cette nouvelle formule Disney+ financée par la publicité. Le groupe Disney a cependant expliqué que ce type d’abonnement arriverait d’ici la fin de l’année 2022 aux États-Unis. Cela permettrait ainsi d’avoir une première vision de l’avantage financier de cette solution. Pour les autres pays du monde, il faudra attendre 2023 pour voir arriver cette offre.