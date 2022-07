Test – Asus Zenfone 9 : le smartphone compact par excellence

En 2021, Asus se lance dans le marché des smartphones compacts avec son Zenfone 8. Cette année, le constructeur taïwanais continue sur cette lancée en proposant une évolution logique de son prédécesseur : le Zenfone 9. Petit, mais puissant, Asus ne veut pas faire de compromis avec ce smartphone qui a tout d’un grand. La promesse d’un smartphone haut de gamme au format compact est-elle tenue ? Réponse dans ce test.

Un châssis compact, des finitions exemplaires

Successeur du Zenfone 8 que nous avons testé l’année dernière, le Zenfone 9 se positionne comme une mise à jour de celui-ci, avec un design davantage moderne et attrayant.

Concernant le packaging du smartphone, celui-ci est entièrement recyclable, avec du plastique quasi inexistant. On y retrouve un câble USB C vers USB C, un bloc chargeur QuickCharge 4.0 30W et des petits livrets pour une première prise en main. Mais ce n’est pas tout, Asus offre également une coque de protection.

Dès l’ouverture de la boite, on est frappé par la taille de ce smartphone, avec sa diagonale de 5,9 pouces. Poids plume de 169 grammes, 9 mm d’épaisseur, bords plats et un dos antidérapant, le smartphone est très agréable à utiliser à une main, sans crainte de le faire tomber. On retrouve un capteur d’empreintes digitales logé sur le bouton d’allumage et des haut-parleurs stéréo performants.

Contrairement à l’année dernière, les finitions sont exemplaires, le Zenfone 9 respire la qualité. L’ensemble paraît très solide, et le smartphone profite d’une certification IP68 lui permettant de résister à une immersion prolongée. On notera la présence d’un port jack 3.5 mm.

Écran de l’Asus Zenfone 9

L’écran du Zenfone 9 n’est pas grand, mais il n’a pas à rougir face à la concurrence. On retrouve une dalle OLED de 5,9 pouces en définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels) au format 20:9. Sa fréquence de rafraichissement adaptative jusqu’à 120 Hz parfait l’expérience de navigation.

Asus propose plusieurs modes pour le rafraîchissement de l’écran, avec un choix « automatique » montant jusqu’à 120 Hz, un mode 120 Hz, un mode 90 Hz et un mode 60 Hz si on souhaite économiser de la batterie. Sa luminosité maximale est très bonne, l’utilisation en extérieur n’est pas problématique.

Performances : la surpuissance du Snapdragon 8+ Gen 1

Côté logiciel, l’interface ZenUI 9, basée sur Android 12, propose un ensemble proche d’Android Stock. On retrouve en effet le même style d’icônes, le même tiroir de notifications et l’ensemble des applications Google par défaut. Quelques petits ajouts sont les bienvenus, notamment pour la gestion de la batterie, mais nous y reviendrons plus tard.

Côté performances, le petit smartphone cache bien son jeu. En effet, on retrouve à l’intérieur de ce Zenfone 9 la toute dernière génération du SoC le plus haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1. Sorti en milieu d’année 2022, il promet une nette amélioration de la consommation d’énergie et un peu de performances supplémentaires par rapport au Snapdragon 8 Gen 1.

Couplé 8 ou 16 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 selon la version, le smartphone est diablement performant : il ne rame jamais, même dans des jeux gourmands. Quels que soient vos usages, le Snapdragon 8+ Gen 1 s’en sortira sans sourciller. Le Zenfone 9 est compatible 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 et NFC.

Photo : simple et efficace

Comme tout bon smartphone haut de gamme qui se respecte, la partie photo se doit d’exceller.

Dans le détail, nous avons ici affaire à un capteur grand-angle Sony IMX 766 de 50 mégapixels stabilisé par Gimbal et un ultra grand-angle IMX 363 de 12 mégapixels. À l’avant, il s’agit d’un Sony IMX 663 de 12 mégapixels.

Nous n’avons pas grand-chose à reprocher aux appareils photo du Zenfone. Sans être sensationnels, ils délivrent une bonne qualité d’image, de jour comme de nuit, même si la vitesse de mise au point laisse parfois à désirer. Globalement, nous sommes satisfaits par la proposition d’Asus, qui s’est contenté de deux très bons capteurs à l’arrière, tandis que d’autres constructeurs misent sur la quantité de capteurs.

Charge et autonomie : un défi réussi

Châssis compact rime souvent avec autonomie médiocre. Il reste moins de place pour la batterie et rares sont les constructeurs ayant relevé le défi technologique de proposer une autonomie convenable dans un smartphone compact. Après un Zenfone 8 pas très endurant, Asus relève la barre. Ce Zenfone 9 montre des performances tout à fait correctes, aidées par une batterie de 4300 mAh et la très bonne gestion d’énergie du Snapdragon 8+ Gen 1. Le smartphone n’aura pas trop de mal à terminer la journée.

Le Zenfone 9 se chargera à une puissance de 30 W, de quoi charger le téléphone entièrement en un peu plus d’une heure. On regrette juste qu’il ne propose pas de recharge sans-fil.

Concernant la batterie, la surcouche d’Asus permet de nombreux réglages par rapport à l’entretien de la batterie, afin que celle-ci dure dans le temps. On pourra par exemple choisir une charge plus lente et plus linéaire, ou encore brider la charge maximale à 80% ou 90%. Des fonctions très pratiques pour éviter de dégrader la durée de vie de sa batterie, pourtant peu de constructeurs proposent cela.

Un écosystème d’accessoires pour le Zenfone 9

Avec son Zenfone 9, Asus lance un écosystème d’accessoires baptisé Connex. En vente séparément, on pourra trouver la coque perforée Connex, permettant de fixer des accessoires à son dos, comme un support intelligent doté d’une béquille, un porte-carte ou encore un support intelligent pour sac à dos.

De plus, Asus renouvelle son partenariat avec Rhinoshield pour proposer des coques et des vitres de protection.

Conclusion : l’Asus Zenfone 9 tient-il toutes ses promesses ?

Avec son Zenfone 9, Asus réussit avec brio le défi de proposer un smartphone haut de gamme compact, puissant et équilibré.

Grâce à son excellent processeur Snapdragon 8+ Gen 1, son écran OLED et son format mini, le nouveau smartphone de la marque taïwanaise a de nombreux arguments à faire valoir pour convaincre les amoureux des téléphones utilisables à une main. Le Zenfone 9 répond à un besoin auquel tous les constructeurs ne répondent pas et c’est peut-être ici qu’Asus réussira à se démarquer.

Pour les tarifs, comptez 799 euros pour la version 8 Go / 128 Go et jusqu’à 899 euros pour la version 16 Go / 256 Go. Le Zenfone 9 est précommandable dès maintenant, pour une disponibilité à partir de mi-août.