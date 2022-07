Logitech annonce une nouvelle gamme de périphériques PC nommée Aurora

Logitech vient de faire son grand retour sur le marché des périphériques PC en cette semaine de juillet 2022. En effet, l’entreprise a annoncé une nouvelle gamme d’accessoires nommée Aurora, étant définie comme « non genrée et inclusive ». Nous y retrouvons notamment un clavier, une souris et un casque, mais aussi divers petits accessoires complémentaires (repose-poignet, oreillettes, étuis…).

La gamme d’accessoires Aurora de Logitech

En parlant de périphériques PC non genrés et inclusifs, Logitech est venu proposer des accessoires pouvant convenir à tout le monde, et non uniquement les joueurs. Ujesh Desai, vice-président et General Manager de Logitech G, explique ainsi : « Avec Aurora, nous avons créé une collection qui tient compte des différences entre les sexes, axée sur le confort, l’accessibilité et le caractère ludique ».

L’objectif ici était de proposer des produits élégants avec des performances similaires aux produits Logitech axés sur le gaming. Cela passe ainsi par un design très simpliste avec une prévalence pour la couleur blanche ; mais aussi des zones colorées vertes, roses ou bleues. En plus, nous retrouvons des touches RGB sur les produits : le casque G735 sans-fil, le clavier G713 et sa déclinaison sans fil G715 ; et la souris sans fil G705.

Au niveau des caractéristiques des produits, voici un rapide récapitulatif :

Souris Logitech Aurora G705 : adaptée aux petites mains, poids plume de 85 grammes et bouton DPI cycling ;

: adaptée aux petites mains, poids plume de 85 grammes et bouton DPI cycling ; Claviers Logitech Aurora G715 et G713 : touches compactes, hauteur réglable, repose-poignets inclus en forme de nuage, roulette pour gérer les médias et batterie de 25 heures pour le modèle sans fil ;

: touches compactes, hauteur réglable, repose-poignets inclus en forme de nuage, roulette pour gérer les médias et batterie de 25 heures pour le modèle sans fil ; Casque Logitech Aurora G735 : double mixage audio, technologie de micro Blue VO!CE, 56 d’autonomie sans RGB et boutons de contrôles à l’arrière.

En plus de cela, Logitech propose des micros Blue Yeti en coloris blanc ou rose Pink Dawn.

Disponibles dès maintenant, les prix de lancement de cette nouvelle gamme Aurora sont les suivants : souris Logitech G705 – 99 € ; claviers G715 et G713 – 199 € et 169 € ; casque G735 -229 € ; et micro Blue Yeti – 139 €.