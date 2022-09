MacBook Pro avec puce M2 Pro et M2 Max : le lancement en octobre 2022 se confirme

Un an après l’arrivée des puces Apple Silicon M1 Pro et M1 Max, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces s’apprêtent à être mis à jour. Un nouveau rapport vient en effet de confirmer l’arrivée de modèles embarquant la puce M2 Pro et M2 Max en octobre 2022.

Les MacBook Pro avec puces M2 arrivent

Après le MacBook Pro de 13 pouces et le MacBook Air, Apple compte bien finir l’année 2022 avec de nouveaux produits embarquant des puces M2. Outre l’iPad Pro et le Mac mini, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces devraient prochainement en profiter.

Un nouveau rapport de Digitimes vient d’ailleurs de confirmer l’arrivée de ces MacBook Pro, embarquant normalement les puces M2 et M2 Pro. Dans les détails, le média est venu préciser que d’après des sources de l’industrie, « les fournisseurs se préparent aux expéditions » de cette nouvelle génération, « tandis que les expéditions des modèles MacBook Pro existants ralentissent ».

Ces nouvelles informations laissent ainsi présager une annonce des MacBook Pro avec puces M2 Pro et M2 Max durant l’évènement d’octobre 2022, dédié aux iPad et aux Mac. Rien n’est cependant encore sûr.

En effet, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg soulignait récemment que deux nouveaux Mac arriveraient d’ici la fin de l’année. Il précisait d’ailleurs qu’Apple avait dernièrement travaillé sur les Mac mini, Mac Pro et MacBook Pro avec puces M2. Il supposait une annonce pour les MacBook Pro à l’automne 2022 ou au printemps 2023.

De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo avait précisé que la production de masse des MacBook Pro avec puces M2 Pro et M2 Max débuterait au quatrième trimestre. Cela laissait ainsi présager un lancement en fin d’année 2022 ou début 2023. Reste donc maintenant à patienter pour en savoir plus sur la fenêtre de lancement.

