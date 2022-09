Zelda: Tears Of The Kingdom, suite de Breath Of The Wild, arrive le 12 mai 2023

Nintendo vient finalement de confirmer les choses à propos de la suite du jeu vidéo Zelda: Breath Of The Wild. En effet, la firme nippone a en effet annoncé que ce titre prend le nom de « The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom » ; et que sa date de sortie est fixée au 12 mai 2022.

The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom, disponible le 12 mai 2023

Le 9 septembre 2022, Nintendo a tenu un nouveau Nintendo Direct, afin de présenter les nouveautés à venir sur la Switch. À la toute fin, la firme nippone est revenue sur un titre très attendu par les joueurs : la suite de The Legend of Zelda: Breath Of The Wild.

Pour rappel, ce nouvel opus a eu droit à une nouvelle bande-annonce en mars dernier. Cependant, elle annonçait une bien mauvaise nouvelle : le report de la date de sortie. Nous apprenions ainsi que le titre était repoussé de fin 2022 au printemps 2023.

Désormais, Nintendo a fixé la date de sortie de la suite de Breath Of The Wild au 12 mai 2022. En plus de cela, le titre de cette suite est enfin annoncé : The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom.

À travers la nouvelle bande-annonce dévoilée par Nintendo, nous retrouvons une nouvelle fois la région d’Hyrule saupoudrée de multiples îlots flottants ainsi que la possibilité de remonter dans le temps ; mais aussi une espèce de véhicule volant permettant à Link de voyager autrement, et surement plus loin, qu’avec son paravoile.

Petit fait à noter : les éléments de la nouvelle bande-annonce semblent être de moins bonne qualité que la précédente. Il faut dire que cette dernière comportait des éléments visuels assez lourds, que la Nintendo Switch actuelle ne semblait pas être en mesure de supporter.

La vidéo de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom parue aujourd’hui se rapproche ainsi plus des performances actuelles de la console portable. L’arrivée d’une version plus puissante de la Nintendo Switch avant la sortie de ce nouveau Zelda parait donc peu envisageable.