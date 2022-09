Amazon annonce un nouveau Kindle : avec un port USB-C, un meilleur écran et 16 Go de stockage

Pour cette rentrée 2022, Amazon vient de revenir avec un produit iconique : la liseuse Kindle. En effet, la firme américaine a dévoilé son tout nouveau modèle d’entrée de gamme, défini comme « le plus léger et le plus compact à ce jour ». Des nouveautés sont bien évidemment de la partie pour la 11e génération de Kindle, comme l’arrivée d’un écran de 6 pouces avec une résolution de 300 ppp, un port de charge USB-C, une autonomie revue à la hausse et un stockage doublé (16 Go).

La 11e génération de Kindle, à partir de 99 euros

Pour commencer sur les nouveautés de la 11e génération de Kindle, parlons de l’écran. En effet, la nouvelle liseuse vient profiter d’une nouvelle dalle de 6 pouces profitant d’une résolution de 300 ppp, contre 167 ppp pour le modèle précédent. Amazon explique ainsi qu’elle permet de « profiter de textes et d’images nets qui se lisent comme sur une véritable page imprimée ». Nous retrouvons ensuite un mode sombre et une luminosité réglable manuellement.

Dans son communiqué de presse, Amazon parle ensuite du format de sa nouvelle liseuse Kindle. L’entreprise annonce ainsi que ce nouveau modèle est « le plus léger et le plus compact » de la gamme. Nous apprenons ensuite que l’autonomie a été prolongée, montant maintenant jusqu’à 6 semaines ; que la charge se fait via un port USB-C, soit la connectique de plus en plus adoptée pour les produits du quotidien (smartphones, tablettes, ordinateurs portables…) ; et que le stockage est doublé par rapport à la dernière génération, passant ainsi de 8 à 16 Go.

Pour finir, Amazon explique avoir pensé au développement durable dans l’élaboration de cette 11e génération de Kindle. La liseuse porte ainsi le badge Climate Pledge Friendly, « gage d’une réduction supplémentaire des émissions de carbone par rapport aux générations de produits précédentes ». Dans les détails, ce nouveau Kindle est composé de 90 % de magnésium recyclé ; l’emballage est 100 % recyclable (99 % pour les housses).

La 11e génération de Kindle est d’ores et déjà disponible à un prix de 99,99 euros sur Amazon (version avec publicité). Il faudra rajouter 10 euros supplémentaires pour ne pas avoir de publicité. Deux coloris sont proposés : Noir et Denim (bleu).