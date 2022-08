MacBook Pro avec puce M2 Pro et M2 Max, la production va bientôt débuter

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont prêts à revenir avec de nouvelles puces Apple, les M2 Pro et M2 Max. D’après de récents rapports, la production de masse devrait débuter durant le quatrième trimestre 2022, laissant ainsi entrevoir une commercialisation en fin d’année ou début 2023.

Cependant, la finesse de gravure ne met pas d’accord les différents informateurs. Certains précisent en effet que les puces seraient gravées en 5 nm, et d’autres en 3 nm. Un processus qui influencerait grandement les performances des nouveaux ordinateurs portables haut de gamme d’Apple.

Des MacBook Pro avec M2 Pro et M2 Max bientôt disponibles

Aux dernières nouvelles, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg a prédit un lancement des MacBook Pro avec puce M2 Pro et M2 Max entre l’automne 2022 et le printemps 2023. De nouvelles informations sur la production de ces ordinateurs portables viennent d’être partagées par deux sources différentes.

Pour commencer, Ming-Chi Kuo a déclaré ce lundi dans une publication Twitter que la production de masse des puces M2 Pro et M2 Max pour les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces débuterait durant le quatrième trimestre 2022. L’analyste ajoute qu’à la vue des prévisions du fondeur américain TSMC, précisant que les revenus provenant de la production de puces gravées en 3 nm débuteraient à partir du 1er trimestre 2023, les puces M2 Pro et M2 Pro Max des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces se contenteraient à nouveau d’une gravure en 5 nm.

De son côté, DigiTimes est venu déclarer dans un nouveau rapport que « les entreprises de back-end sont optimistes quant à la demande pour les prochaines puces pour MacBook qui seront construites à l’aide du processus de 3 nm de TSMC ». Les sources du site soulignent cependant que le fondeur ne génèrerait pas des revenus importants de la production des puces M2 Pro et M2 Max gravées en 3 nm avant « le premier trimestre de 2023 ».

Le Commercial Times annonçait la semaine dernière un début de production d’une puce en 3 nm en septembre 2022, probablement la M2 Pro. Auparavant, l’analyste Jeff Pu tendait aussi sur une puce M2 Pro gravée en 3 nm.

Par rapport aux M1 Pro et M1 Max, ce nouveau processus de gravure offrirait un gain de performances s’élevant de 10 à 15 % ainsi qu’une réduction de la consommation de 25 à 30 % à performances égales.

