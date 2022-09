Porsche lance une tente de toit idéale pour les baroudeurs

Envie de partir camper avec votre Porsche ? C’est désormais officiellement possible. En effet, la marque de voiture de sport allemande vient d’annoncer un toit de tente parfait pour dormir à la belle étoile. Tous les modèles de la gamme peuvent d’ailleurs en profiter, qu’ils soient thermiques ou 100 % électriques.

Partez en camping avec votre Porsche

En début de mois, Porsche est venu officialiser un nouvel accessoire pour ses voitures : une tente de toit. Grâce à cette dernière, le constructeur automobile allemand offre un équipement parfait pour partir camper.

Confectionné pour les Porsche 911 (non compatible pour les versions GT, Cabriolet et Targa), Macan, Cayenne, Panamera et Taycan 100 % électrique, cette barre de toit est le fruit d’une collaboration avec le Studio F.A. Porsche.

L’accessoire offre tout simplement un abri de 258 cm de long, 257 cm de large et 118 cm de haut en mode déplié, contre 33 cm plié. La tente de toit Porsche est ainsi idéale pour deux personnes. À noter, un matelas en « polymousse confortable et haute densité » est inclus.

Afin d’observer l’extérieur, deux fenêtres latérales et une fenêtre de toit sont de la partie. Ces derniers peuvent d’ailleurs être complètement ouverts pour la ventilation. Au niveau des parois, le constructeur a choisi un coton respirant.

Face aux conditions météorologiques, l’accessoire se veut totalement hermétique, avec la présence de fermetures éclair résistantes à l’eau et un couvre-pluie. Porsche assure aussi que la tente est adaptée aux temps les plus humides.

Pour finir, Porsche explique que sa tente de toit peut être installée rapidement. Nous apprenons ainsi qu’il suffit d’ouvrir les loquets de sécurités, soulever le boitier rigide légèrement et l’ouvrir à l’aide de deux amortisseurs à pression de gaz. Il ne reste ensuite plus qu’à stabiliser l’accessoire grâce à l’échelle télescopique intégrée et monter la tente en la tendant à l’aide des quatre arceaux.

Prix et disponibilité de la tente de toit Porsche

Au niveau des disponibilités, Porsche annonce que les premières livraisons de sa tente de toit seront effectuées durant le mois de novembre 2022. Le prix est fixé à 4 980 euros, pour les deux combinaisons de coloris proposées (noire et gris clair ou noir et gris foncé).

À noter, des accessoires supplémentaires sont aussi proposés par la marque, comme un organisateur de chaussures et de sacs, une couverture chauffante ou encore une petite tente d’intérieur.

Finalisez son road trip avec quelques accessoires

Même si cette tente de toit Porsche est parfaite pour dormir, le camping est souvent combiné à d’autres activités, comme par exemple la randonnée, le canyoning ou encore le vélo.

En partant avec une Porsche, il est donc nécessaire de s’équiper efficacement afin d’avoir le matériel et l’espace nécessaires pour emporter ses affaires pour un week-end ou des vacances.

Cela peut ainsi passer par divers accessoires, comme des barres de toit, un porte-vélos, un attelage pour tirer une remorque, ou encore une barre de remorquage pour voyage avec votre caravane, notamment disponibles chez le spécialiste allemand Rameder par exemple.