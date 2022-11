Galaxy S23 et S23+ : de nouvelles images montrent un design similaire au modèle Ultra

Les Galaxy S23 et S23+ de Samsung font à nouveau parler d’eux, plus précisément au niveau de leur design. En effet, une nouvelle série de rendus 3D viennent de dévoiler les courbes de ces deux modèles. Nous retrouvons ainsi un châssis similaire aux S22 et S22+, mais avec un module photo grandement inspiré du S22 Ultra.

Aux dernières nouvelles, un rapport est venu préciser la période de lancement des Galaxy S23. Nous apprenions ainsi que les nouveaux haut de gamme Samsung seraient prévus pour le mois de février 2023. En soi, ils arriveraient de façon plus précoce par rapport aux S22, S22+ et S22 Ultra.

Concernant le design de cette nouvelle génération, de nouvelles images viennent de préciser les Galaxy S23 et S23+. Alors que le leaker OnLeaks avait partagé des rendus 3D de ces deux modèles à la fin du mois de septembre 2022, de nouvelles images sont tout juste tombées. En effet, la chaîne YouTube 4RMD s’est fait le plaisir de dévoiler moult visuels montrant les smartphones sous tous les anglets, et toutes les couleurs.

Nous redécouvrons ainsi des tranches légèrement bombées en métal brillant et un écran plat avec un poinçon centré, à l’instar des Galaxy S22 et S22+. Un changement de taille se glisse cependant à l’arrière, avec l’arrivée d’un nouvel agencement des capteurs photo.

Directement inspiré du S22 Ultra, l’agencement des trois capteurs photo ne se fait plus par le biais d’un module photo. Ainsi, ils prennent chacun la forme de goutte d’eau, et ressortent légèrement du châssis. Le flash LED quant à lui est directement intégré dans la coque des S23 et S23+.

Pour rappel, les coloris attendus pour cette génération sont le beige, le noir, le vert et le rose.

