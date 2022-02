Samsung annonce les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : design, fiche technique, prix et date de sortie

Comme prévu, Samsung est venu annoncer le mercredi 9 février 2022 ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. Pour en savoir plus, découvrez dans notre article toutes les informations à propos du design, de la fiche technique, du prix et de la date de sortie de cette nouvelle génération !

Des Galaxy S22 et S22+ aux airs d’iPhone

Commençons par les smartphones se ressemblant le plus : les Galaxy S22 et S22+. Au niveau du design, les rumeurs ont finalement omis un changement de taille par rapport aux Galaxy S21 : des tranches plates. Pour le reste, nous retrouvons le même module photo arrière recouvrant le haut gauche de la coque.

Concernant la fiche technique, les deux smartphones viennent profiter de la puce Exynos 2200 gravée en 4 nm. Petit point à noter, le Galaxy S22+ a droit à du Wi-Fi 6E, contre du Wi-Fi 6 pour le Galaxy S22. Pour accompagner ce SoC, nous retrouvons 8 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de stockage interne. Pour les écrans, Samsung a fait le choix d’une dalle AMOLED de 6,1 pouces pour le modèle standard et 6,6 pouces pour la variante « +« . Ils profitent bien évidemment de la technologie LTPO permettant de proposer un taux de rafraichissement variable allant de 10 Hz à 120 Hz.

Passons maintenant à la partie photo, les Galaxy S22 et S22+ de Samsung profitent de la même configuration : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/2,2) ; un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) ainsi qu’un téléobjectif de 10 Mpx (f/2,4) avec zoom optique 3x. À l’avant, nous retrouvons une caméra selfie de 10 Mpx (f/2,2).

Pour alimenter le tout, des batteries de 3 700 mAh pour le S22 et de 4 000 pour le S22+ sont de la partie. Elles sont compatibles avec la charge rapide filaire 25 W et sans fil 15 W. Les smartphones ont aussi droit à une certification IP68, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et de One UI 4.1 Android 12.

Les Samsung Galaxy S22 et S22 seront disponibles dès le 11 mars 2022. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et permettent de profiter gratuitement des Galaxy Buds Pro. La grille tarifaire du S22 débutera à 859 € pour la configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et montera à 909 euros pour la version 8/256 Go. Le S22+ est quant à lui proposer à 1 059 € en 8/128 Go et à 1 109 € en 8/256 Go. Les coloris proposés sont les suivants : Phantom Black, Phantom White, Vert et Rose, mais aussi en Bleu ciel, Rouge et gris (exclusivement vendus par Samsung).

Galaxy S22 Ultra, le remplaçant de Samsung pour la gamme Note

Terminons avec le smartphone à tout faire : le Galaxy S22 Ultra. Avec cette nouvelle génération, Samsung vient une bonne fois pour toutes enterrer la gamme Note. Pour faire simple, le constructeur sud-coréen a repris les bordures arrondies de cette gamme, tout en ajoutant le célèbre emplacement permettant de ranger le stylet S-Pen. Ce dernier profite d’ailleurs d’une latence de seulement 2,8 ms. Le design est aussi remodelé avec des capteurs photo en forme de goutte d’eau.

Petit point fiche technique maintenant, la dalle de AMOLED de 6,8 pouces profite d’une définition QHD+ et de la technologie LTPO 2.0. Cette dernière offre la possibilité de profiter d’un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz. En plus de cela, le Galaxy S22 Ultra dispose d’une luminosité maximale de 1750 nits. Lui aussi équipé de la puce Exynos 2200, il profite cependant de 8 à 12 Go de RAM ainsi que de 128, 256 ou 512 Go de stockage interne.

Côté photo, Samsung a mis le paquet avec un module arrière disposant d’un capteur principal de 108 Mpx (f/1,8) ; un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) ; un téléobjectif 10 Mpx (f/2,4) avec zoom x3 ; ainsi que d’un périscope de 10 Mpx (f/4,9) offrant un zoom optique x10 et numérique jusqu’à 100x. Le capteur frontal reste de son côté à 40 Mpx. Au niveau de la batterie, le S22 Ultra dispose d’une capacité de 5 000 mAh et d’une compatibilité avec la charge rapide filaire 45 W et sans fil 15 W.

Pour les plus impatients, sachez que le Galaxy S22 Ultra de Samsung sera disponible avant les autres modèles : le 25 février. Les précommandes sont déjà ouvertes et les prix débutent à 1 259 € pour la configuration 8/256 Go. La facture monte ensuite à 1 359 € pour la variante 12/256 Go et 1 459 € pour la version 12/512 Go. À noter, quatre coloris sont de la partie cette année : Phantom Black, Phantom White, vert et bordeaux, mais aussi les coloris exclusifs Samsung rouge, bleu ciel et gris.