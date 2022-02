Hey PlayStation : l’assistant vocal des PS5 arrive à grands pas !

Sony vient d’attaquer fort en ce mois de février 2022. La firme nippone vient en effet de lever le voile sur les fonctionnalités à venir pour PS4 et PS5. La plus intéressante des nouveautés est l’arrivée de « Hey PlayStation », un assistant vocal permettant d’effectuer différentes tâches : allumer la console, lancer un jeu, contrôler le lecteur multimédia…

Un assistant vocal du nom de « Hey PlayStation »

Dans un billet de blog, Sony vient d’annoncer l’ensemble des nouvelles fonctionnalités disponibles pour les membres du programme bêta de la PS5 et de la PS4. Commençons par la plus intéressante et inattendue : « Hey PlayStation ». Cette dernière opère tout simplement comme un assistant vocal. Cependant, il ne va pas aussi loin que Siri ou Google Assistant.

Sony explique en effet que le fait de dire « Hey PlayStation » permettra par exemple de demander à sa « PS5 de trouver un jeu, d’ouvrir une application ou un paramètre, ou de contrôler la lecture tout en profitant d’un film, d’une émission télévisée ou d’une chanson« . Pour capter votre voix, la fonctionnalité utilise tout simplement le micro de la manette DualSense.

Afin de l’activer, sachez que la fonctionnalité est directement disponible dans le menu Paramètres de la PS5. À noter, Sony précise qu’une option « enregistrera parfois vos commandes vocales et vous permettra de fournir des commentaires instantanés de temps à autre » aux développeurs. Cette dernière peut sans surprise être désactivée dans les paramètres.

Petit hic à prendre en considération à propos de la fonctionnalité « Hey PlayStation », seuls les utilisateurs résidant aux États-Unis ou au Royaume-Uni peuvent en profiter pour le moment. En attendant, les autres membres du programme bêta pourront profiter des nouveautés suivantes :

Au démarrage d’une Party, il est possible de choisir si le groupe vocal est ouvert ou fermé ;

La possibilité de garder un jeu sur l’écran d’accueil ;

Une nouvelle interface pour les trophées ;

L’interface Game Base a été améliorée ;

Ajout d’un indicateur visuel afin de plus facilement voir qui parle dans un groupe vocal ;

L’écran d’accueil peut maintenant afficher jusqu’à 14 jeux.

