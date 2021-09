iOS 15.1 bêta : voici les nouveautés de la prochaine mise à jour pour iPhone

Apple reste proactif suite à la sortie d’iOS 15 le lundi 20 septembre. En effet, la firme américaine s’est empressée de déployer une nouvelle version bêta : iOS 15.1. À travers cette première phase de test, les iPhone viennent ainsi profiter de plusieurs nouveautés, dont une majeure : SharePlay.

Les nouveautés d’iOS 15.1 pour les iPhone

Grand absent d’iOS 15, SharePlay devrait finalement arriver très prochainement à travers la mise à jour iOS 15.1. La fonctionnalité fait en effet son apparition dans cette nouvelle bêta afin de résoudre les quelques problèmes ayant empêché Apple de la sortie à temps. Pour rappel, SharePlay permet de partager du contenu lors d’Apple effectué via FaceTime. Vous pourrez par exemple regarder une série, la télévision ou encore écouter de la musique en même temps que votre interlocuteur lors de votre appel vidéo. Autre petite particularité de cette nouveauté : le partage d’écran.

Parmi les autres changements apportés via iOS 15.1, plus mineurs, on note par exemple que l’arrivée de la fonctionnalité « Annoncer les appels » dans la section Téléphone dans l’application Réglages. Cette dernière permet tout simplement à Siri d’annoncer les appels et dévoiler qui est le contact émettant cet appel. Avec l’arrivée de la bêta d’HomePod 15.1, on apprend aussi que les enceintes d’Apple auront droit au Dolby Atmos et le Lossless Audio avec la prise en charge de l’audio spatial.

Derniers ajouts inhérents à iOS 15.1, réservés pour le moment aux États-Unis, l’application Santé permet de stocker et télécharger des dossiers médicaux. Cela comprend notamment les dossiers de vaccination Covid-19 ainsi que les résultats de santé. De plus, l’application Wallet peut stocker les carnets de vaccination. Cela permettra ainsi de facilement présenter sa carte de vaccination dans les lieux demandant une preuve vaccinale.

