Chrome 94 disponible : voici les nouveautés du navigateur de Google

Après Chrome 92 et 93, Google continue d’améliorer son navigateur web avec une nouvelle mise à jour. Disponible depuis ce mercredi 22 septembre, Chrome 94 vient ainsi apporter son lot de nouveautés avec notamment un mode plus sécurisé ainsi qu’une technologie améliorant les performances graphiques.

Les nouveautés de la mise à jour Chrome 94

Les mises à jour vont désormais s’intensifier pour le navigateur Google Chrome, mais aussi Microsoft Edge, tournant sous la même architecture (Chromium). Désormais, la firme de Mountain View s’engage en effet un cycle de mises à jour réduit à quatre semaines. De ce fait, une nouvelle version sera lancée chaque mois, et donc des nouveautés pour les utilisateurs.

Chrome 94 est ainsi la première version du navigateur faisant partie de ce nouveau cycle de mise à jour. Concernant les ajouts effectués via cette version, on commence tout d’abord avec de nouvelles API WebCodecs et WebGPU. Ces dernières ont pour vocations d’améliorer drastiquement les performances du navigateur, notamment concernant les jeux vidéo sur le Web. On peut par exemple penser aux services de cloud gaming comme Stadia (Google) et Xbox Cloud Gaming (Microsoft).

Un mode « HTTPS uniquement » vient aussi faire son apparition dans Chrome 94 afin de garantir la navigation via des pages sécurisées. Si ces dernières ne prennent pas en charge la connexion HTTPS, une page rouge s’ouvrira avec un message d’alerte vous demandant si vous souhaitez tout de même accéder ou non à ce site. Pour activer la fonctionnalité, rendez-vous dans les paramètres de Chrome, puis l’onglet Confidentialité et sécurité, ouvrez le menu Sécurité, puis cochez l’option Toujours utiliser une connexion sécurisée.

La barre des onglets vient ensuite s’acquitter d’un nouveau raccourci sur la version mobile. Chrome 94 se dote ainsi d’un Hub de partage sous la forme d’une icône d’avion en papier. En cliquant dessus, le navigateur web proposera moult options de partage : Copier le lien, Envoyer à vos appareils, QR Code, Caster…, Enregistrer la page sous…, ainsi qu’une section Partager le lien vers les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore LinkedIn. Pour activer ce nouveau hub, il faut se rendre sur la page chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox. Pour terminer, Chrome 94 corrige 19 failles de sécurités récemment découvertes sur le navigateur de Google.