Chrome 94 : une meilleure optimisation pour les jeux vidéo dans le cloud

Google a annoncé une version bêta 94 du navigateur Chrome. Parmi les nouveautés, les éditeurs mentionnent deux nouvelles technologies afin d’optimiser les jeux vidéos disponibles sur le Web.

Chrome 94 : deux technologies pour le gaming

Alors que le cloud gaming est en plein essor, Google annonce des améliorations de son navigateur Chrome qui vont contribuer à doper les performances des jeux vidéo sur celui-ci. Ces changements sont prévus pour la version 94 du navigateur, sortie il y a peu en version bêta.

Cette nouvelle version ajoute de nouvelles fonctionnalités au navigateur et apporte également quelques améliorations. Dans un billet de blog, Google a déclaré que Chrome 94 Beta marque l’achèvement de l’API WebCodecs dans le cadre de son essai d’origine. Celui-ci sera donc maintenant officiellement disponible.

Cette première technologie, WebCodecs, a pour objectif de permettre aux développeurs un meilleur accès aux codecs d’encodage et de décodage audio, image et vidéo inclus dans le navigateur web. D’un niveau réduit, le codec doit permettre une meilleure prise en charge d’applications émergentes telles que le jeu en streaming, sensible à la latence. Cela sans augmentation de la consommation, ce qui aurait été le cas avec des codecs tels que JavaScript.

La seconde innovation, WebGPU, est également une interface de programmation destinée à offrir aux développeurs un accès natif à la carte graphique d’un appareil. Ainsi, lors des sessions de jeu vidéo, le navigateur pourra de manière à pouvoir dialoguer directement avec elle dans un langage qu’elle comprend, sans couche logicielle supplémentaire. Là encore, c’est un gain de rapidité qui est recherché. De quoi « permettre aux développeurs de créer plus facilement des jeux graphiquement intenses qui s’exécutent dans le navigateur, en exploitant toute la puissance des GPU de la génération actuelle », selon The Verge.

Des optimisations qui n’arrivent pas tout de suite

Il faudra cependant faire preuve de patience, car l’API WebGPU n’en est qu’à ses premiers tests et Google ne prévoit pas son utilisation avant 2022, dans Chrome 99. Apple devrait également donner accès à l’API WebGPU l’année prochaine, dans une prochaine version de son navigateur Safari.

L’API WebCodecs est pour sa part prévue pour la version 94 du navigateur de Google, après une expérimentation dans Chrome 93. Elle permet aux développeurs d’avoir un accès plus direct aux composants multimédias dans le navigateur, en particulier les encodeurs et les décodeurs pour l’audio et la vidéo, ainsi que les décodeurs d’images et les images brutes contenues dans une vidéo.

Encore un peu de temps ? Découvrez le nouveau moyen de naviguer et de partager du texte dans Chrome !