OnePlus Watch : les nouveautés de la dernière mise à jour (nouveaux cadrans, Spotify et sommeil)

OnePlus Watch : quoi de neuf dans la nouvelle mise à jour ?

La première tentative de OnePlus d’une montre connectée n’a pas rencontré le même niveau d’enthousiasme que l’entreprise espérait. Bien que la OnePlus Watch ait été saluée pour son design haut de gamme et sa batterie longue durée, elle a reçu beaucoup de critiques. Les utilisateurs se plaignaient de son expérience logicielle moyenne, sa prise en charge limitée des applications tierces et ses fonctionnalités inexactes de suivi de la condition physique. OnePlus a déployé plusieurs mises à jour logicielles pour résoudre certains de ces problèmes.

Cette fois-ci, la mise à jour B.65, version du firmware W301GB_B_65_0654, apporte une foule d’améliorations et de fonctionnalités. On retrouve le mode musique Spotify, de nouveaux cadrans de montre, le suivi optimisé du sommeil, et plus encore.

L’une des plus grandes nouvelles fonctionnalités de la mise à jour est l’ajout du mode musique Spotify à la montre. Cela permet aux utilisateurs de synchroniser automatiquement leurs listes de lecture Spotify à leur montre.

Des nouvelles fonctionnalités bienvenues

La mise à jour de OnePlus Watch prend également en charge la navigation d’affichage en temps réel. Le changelog mentionne que les utilisateurs peuvent voir la navigation en levant la main. De plus, la mise à jour optimise l’algorithme de sommeil, rendant la fonction de détection du sommeil encore plus intelligente. Les utilisateurs peuvent également ajuster l’intensité des vibrations dans les paramètres de la montre et peuvent faire l’expérience de rappels de vibrations plus forts.

La mise à jour B.65 a commencé à être déployée, et les propriétaires de OnePlus Watch peuvent s’attendre à recevoir l’OTA dans les prochains jours. Pour vérifier la mise à jour, ouvrez l’application OnePlus Health sur votre smartphone et dirigez-vous vers Gérer > Paramètres de l’appareil > Mise à jour de l’appareil.

