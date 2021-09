LG présente une mini barre de son gaming pour PC

La marque LG se lance dans les solutions inédites de son pour les gamers. Avec avec sa toute première enceinte conçue pour les joueurs, elle devient une alternative au casque gaming.

LG lance son premier système audio pour les joueurs

Dans le monde du jeu vidéo, chaque facteur rentre en compte et le son en fait grandement partie. LG Electronics l’a tout à fait compris puisque la multinationale coréenne a décidé de s’investir dans l’univers du gaming.

LG, qui occupe déjà le secteur gaming grâce à plusieurs appareils, dont des moniteurs, vient de dévoiler sa première enceinte pour les gamers, conçue pour un son optimal et qui convient même pour le stream.

Pour élaborer cette barre de son, LG s’est entouré de gamers expérimentés qui ont fait part à la marque de leur expérience et de leurs attentes pour un produit de ce genre. C’est pourquoi LG se vante d’avoir réussi à viser dans le mille avec son dispositif UltraGear GP9 destiné spécialement aux gamers.

Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, citons la technologie propriétaire 3D Gaming Sound de LG qui utilise un algorithme spécial HRTF (head-related transfer function) pour simuler le son surround virtuel que vous entendriez d’un casque de jeu dans une barre de son à deux canaux.

Une barre de son complète

Du côté des connectiques, LG a intégré non seulement une prise USB-C pour connecter son enceinte à un ordinateur, mais également une connectique optique pour la brancher à une console de salon. L’enceinte peut également faire office d’enceinte Bluetooth. On va également retrouver une sortie casque au format standard 3,5 mm permettant cette fois de profiter d’un son surround virtuel en 7.1 grâce au DTS Headphone.

Outre les fonctions de sortie audio, l’enceinte ULG UltraGear GP9 est également dotée de microphones. Les micros de l’enceinte permettent aux joueurs de pouvoir discuter en chat vocal ou même de streamer tout en s’assurant un son surround virtuel optimal. Elle dispose d’une technologie de suppression de bruit et peut « également remplir le rôle de carte son, privilégiée par de nombreux gamers PC. Elle permet non seulement de télécharger des réglages d’égaliseur professionnels via une application qui accompagne le produit, mais également de partager avec d’autres joueurs des réglages de son personnalisés pour certains jeux ».

Après son dévoilement au CES 2021, LG a fixé une date de sortie à sa toute nouvelle barre de son de jeu, la LG UltraGear Gaming Speaker GP9. L’enceinte doit sortir courant septembre en Corée du Sud, aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe. Cependant, LG n’a pas encore communiqué son prix.

