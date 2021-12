iMac Pro : un écran mini-LED de 27 pouces pour le printemps 2022

2022 devrait être une grande année pour les Mac chez Apple. En effet, la firme à la pomme compte sortir encore de nouveaux ordinateurs, dont un iMac Pro. Un nouveau rapport de Ross Young souligne d’ailleurs que ce modèle, doté d’un écran mini-LED et d’un taux de rafraichissement ProMotion de 120, devrait arriver durant le printemps.

Crédit photo : Renders By Ian

L’iMac Pro 27 pouces devrait arriver le printemps prochain

Dans un nouveau rapport, Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants, est venu annoncer quelques informations sur les produits Apple à venir. Outre l’iPhone pliable, il est venu parler de l’iMac Pro prévu pour l’année prochaine. Pour rappel, une précédente rumeur annonçait l’arrivée d’une dalle avec la technologie mini-LED et ProMotion sur cet ordinateur. Bonne nouvelle, ces précédentes déclarations ont été confirmées par l’analyste. Il a d’ailleurs précisé la période de lancement de l’appareil.

Pour commencer, Ross Young annonce que l’iMac Pro est « attendu au printemps » 2022. Une conférence devrait ainsi avoir lieu entre le 20 mars et le 21 juin afin de présenter ce nouvel iMac. Cela correspond ainsi à la traditionnelle conférence de printemps tenue par Apple. L’analyste est ensuite venu préciser que la taille de l’écran serait bien de 27 pouces. Au niveau des technologies embarquées, on retrouverait du mini-LED, mais aussi un taux de rafraichissement ProMotion de 120 Hz, soit deux technologies introduites sur les nouveaux MacBook Pro 2022. Ces ordinateurs devraient d’ailleurs aussi s’acquitter des puces M1 Pro et M1 Mac.

Concernant la transition d’Apple vers des écrans OLED sur des Mac et iPad, Ross Young est venu discuter rapidement de ce sujet. Il estime notamment que cette technologie d’écran ne serait « pas attendus avant 2023 au plus tôt, 2024 plus probablement« . Il faudra donc encore un peu patienter.

