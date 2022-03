Test – Terraillon Aloha : pour un réveil en douceur

Terraillon présente son produit, baptisé Aloha, un réveil pour s’endormir plus vite et se réveiller naturellement. Ce réveil est avant tout destiné aux personnes désynchronisées avec leur rythme biologique. Il pourra aussi convenir pour tous les autres utilisateurs qui souhaitent un réveil tout en douceur et en finir avec le buzzer infernal.

Présentation du Terraillon Aloha

Le Terraillon Aloha a été développé avec des spécialistes du sommeil, et son efficacité est également validée cliniquement par l’European Sleep Center. Les deux fonctions principales sont de s’endormir plus vite et également de se réveiller naturellement, tout en douceur.

Le Terraillon Aloha se présente sous la forme d’un galet rond d’environ 10 cm avec un dôme central pour la diffusion de la lumière. Sur la couronne blanche autour du dôme, on trouve les commandes tactiles qui permettent de déclencher les différents modes. Ces différents modes correspondent à deux programmes d’endormissement ainsi qu’un programme d’éveil lumineux. Pour finir, un programme d’ambiance lumineuse est également présent.

Sous le Terraillon Aloha on trouve les boutons de réglage. On peut régler l’heure, l’alarme, la musique et le volume avec pour chacun son bouton dédié. Deux boutons plus et moins viennent compléter le tout. C’est d’une simplicité enfantine. L’appareil se branche sur le secteur à l’aide d’un port micro-USB via son adaptateur fourni.

Vue de dessous

Ergonomie et utilisation

L’appareil à un design épuré qui s’intègre très bien dans une chambre. Au niveau de l’ergonomie, c’est très simple d’utilisation, les boutons situés en dessous de l’appareil permettent les différents réglages et dans la majorité des cas il n’y a plus besoin de les manipuler sauf pour changer l’heure du réveil par exemple. Les boutons tactiles prennent le relais pour le quotidien. À noter que lorsque l’on appuie sur les boutons situés sous l’appareil il faut bien faire attention, de poser ses doigts ailleurs que sur les boutons tactiles sans quoi cela ne fait pas bon mélange. Il suffit pour cela de le tenir par le haut du dôme.

Différents programmes

Le premier programme est représenté par une icône tactile en forme de cœur. Il s’agit du mode de cohérence cardiaque d’une durée de 15 minutes. Ce mode est un exercice de respiration combiné au rythme d’une lumière rouge. Le principe est simple, 6 respirations par minutes combinées à une variation de lumière rouge, en fonction de l’inspiration et de l’expiration. Cela permet de s’endormir rapidement.

Le deuxième programme est un mode coucher de soleil. L’appareil diffuse une lumière orangée qui évolue vers un rouge chaud pendant 20 min pour aider l’utilisateur à s’endormir naturellement. Le troisième programme permet quant à lui de diffuser simplement une ambiance lumineuse, avec une couleur que l’on choisit.

Mode coucher de soleil Mode éclairage libre

Dernier programme, le réveil naturel en douceur. Ce mode repose sur l’utilisation de teintes bleu ciel évoluant progressivement vers des teintes plus claires, bloquant ainsi l’hormone du sommeil. Il peut être combiné avec une musique apaisante (6 mélodies au choix). Dans la pratique, si l’on règle le réveil à 8h00, la lumière va se déclencher 30 min avant et si l’on a associé une mélodie, elle sera diffusée à l’heure du réveil, soit 8h00.

Reveil naturel Reveil naturel

À noter que l’affichage de l’heure disparaît dans la nuit, mais une courte pression sur l’icône du réveil la fait apparaître pendant 30 secondes.

Aloha, des qualités, mais aussi des défauts

D’un concept simple, mais efficace, le Terraillon Aloha dispose des modes essentiels pour ce type d’appareil. Il lui manque toutefois quelques fonctions qui seraient bien utiles. En effet, il ne dispose pas de batterie interne ni de mémoire. En cas de coupure de courant, il faut reprogrammer l’heure, ce qui n’est pas non plus rédhibitoire. De même, vu sa petite taille, une batterie aurait été un plus pour l’emmener en voyage.

Les commandes tactiles sont réactives et bien placées. Néanmoins, si on se réveille dans la soirée et que l’on veut afficher l’heure, il ne faut pas se tromper, sans quoi on peut démarrer un programme d’endormissement. Des repères tactiles physiques permettraient d’éviter cela.

4 icônes tactiles

Enfin, il aurait été intéressant de pouvoir paramétrer la durée du réveil qui est fixe à 30 minutes. Certains trouveront cette durée trop longue, d’autres trop courtes.

Conclusion

Le Terraillon Aloha est petit appareil plutôt pratique. Difficile de se prononcer sur le bienfait des programmes d’endormissement, cela dépendra de la perception de chacun. Toutefois le programme réveil est efficace avec sa lumière bleue et permet de se réveiller en douceur en évitant l’horrible buzzer. Quelques petites améliorations auraient été un plus, mais pour un prix si mini, c’est déjà très bien.

