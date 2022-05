Nintendo Switch : une version plus puissante d’ici 2024 ?

NVIDIA vient de déposer une nouvelle offre d’emploi bien intrigante. En effet, la société spécialisée dans la production de puce recherche un « Game Console Developer Tools Engineer » pour développement d’une nouvelle génération de console. Nintendo étant client de l’entreprise pour le processeur sa Switch, des indices portent à croire que cette offre serait liée à la prochaine génération de console de la firme nipponne. Un lancement d’ici 2024 devient ainsi de plus en plus envisageable.

Une nouvelle génération de Nintendo Switch d’ici deux ans ?

La rumeur d’une nouvelle génération de Nintendo Switch, logiquement plus performante, continue de faire saliver les joueurs et les médias. Les dernières images du The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 partagées par Nintendo laissait d’ailleurs entrevoir l’arrivée d’une console plus puissante pour faire tourner ce futur jeu vidéo.

Une offre d’emploi mise en ligne par Nvidia vient désormais de relancer les rumeurs autour de ce modèle de Nintendo Switch, renforçant ainsi l’arrivée d’une génération d’ici deux ans. En effet, l’entreprise recherche un nouveau talent pour aider à la conception d’applications de développement logicielles pour une console next-gen. Travaillant main dans la main avec Nintendo, cette offre pourrait ainsi être liée à la prochaine console de la firme nipponne.

Pour rappel, cette offre publiée sur LinkedIn mentionne le développement d’une « nouvelle génération » de SoC. Des rumeurs suggèrent d’ailleurs que cette puce implémenterait un processeur Arm et aurait droit à un « GPU très efficace ». En plus de cela, Nvidia spécifie rechercher de nouveaux talents ayant un don pour « le réglage et l’optimisation des performances en Low-level GPU ». Cette spécialisation aurait pour but de « permettre aux développeurs d’obtenir des fréquences d’images plus élevées et plus cohérentes ».

La question est donc maintenant simple : pour qui cette puce signée Nvidia est-elle prévue? Étant donné que Sony et Microsoft s’approvisionnent chez AMD pour les SoC des PS5 et Xbox Series X / S, Nintendo semble être le seul à avoir besoin à nouveau de Nvidia. Le fait que l’offre d’emploi spécifie que la personne recherchée devrait maximiser les performances d’un matériel à puissance limitée laisse ainsi fortement penser que la prochaine génération de Nintendo Switch serait concernée par ce SoC.

