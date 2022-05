Sonos Sub Mini : le design du caisson de basse abordable se dévoile

Sonos envisagerait de lancer un tout nouveau produit très prochainement : le Sub Mini. Sujet de rumeurs depuis plusieurs mois, le caisson de basse (subwoofer), plus abordable que le Sub (749 €), vient de fuiter. Le média The Verge vient en effet de partager de nouvelles informations sur le produit, dont son design via un rendu 3D.

Rendu 3D du Sonos Sub Mini – The Verge

Le design du Sub Mini de Sonos

La semaine dernière, Sonos a dévoilé une nouvelle barre de son : la Sonos Ray. Plus abordable que le reste de cette gamme de produits, ce produit ne serait pas le seul à jouer les bas prix en cette année 2022. En effet, The Verge est venu confirmer le lundi 16 mai via un article que l’entreprise américaine préparait bien une alternative au caisson de basse Sonos Sub proposé à 859 € en France. Le célèbre média américain vient même confirmer que Sonos « se rapproche de la sortie d’un caisson de basse plus petit et moins coûteux » pouvant directement « être couplé sans fil avec les Sonos Ray, Beam et Arc ».

The Verge rappelle ensuite que de précédentes rumeurs au sujet de ce produit ont déjà vu le jour sur internet quelques mois auparavant. Des captures d’écran révélaient ainsi le nom de ce nouveau caisson de basse : Sonos Sub Mini. Cette appellation est maintenant corroborée par le média américain. En plus de cela, un rendu 3D du produit a été partagé afin de donner un aperçu du produit. Ce dernier se base sur une image du Sub Mini dévoilée au journaliste Chris Welch. Nous apprenons ainsi que le caisson de basse prendra une forme cylindrique, ce qui va dans le sens des précédentes rumeurs.

Nous apprenons pour finir que le Sonos Sub Mini est le modèle S37. À titre d’information, la barre de son Sonos Ray est le dernier produit lancé par la marque, et arbore le numéro de modèle S36. Cela laisse ainsi suggérer que ce produit serait le prochain à être présenté par l’entreprise américaine.

Pour le moment, nous ne savons pas à quel prix sera proposé le Sonos Sub Mini. Petite information à prendre en compte, Patrick Spence (PDG de Sonor) avait déclaré en février durant un appel aux investisseurs : « Au cours de l’exercice 2022, nous nous concentrons sur le lancement de nouveaux produits dans nos catégories de produits existantes ». Sachant que l’exercice fiscal de la société se termine en septembre 2022, le lancement ne saurait tarder pour ce nouveau caisson de basse.