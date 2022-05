Fall Guys devient gratuit et disponible sur Nintendo Switch + Xbox le 21 juin 2022

Bonne nouvelle pour les fans de party-game, Fall Guys devient gratuit dès le mois prochain sur toutes les plateformes. En plus de cela, le jeu vidéo ne sera plus disponible uniquement sur PC, et exclusivement sur les consoles PlayStation. L’éditeur a en effet annoncé que les Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X/S en profiteront dès le 21 juin 2022, soit le même jour que le passage du titre en free-to-play.

Fall Guys passe à la vitesse supérieure

Comme prévu, les développeurs de Fall Guys avaient une grosse annonce à donner le 16 mai 2022. Sans grande surprise, cette dernière était tout d’abord la date de sortie du jeu vidéo sur les consoles de Nintendo et de Microsoft. Dans les détails, le titre sera disponible à partir du 21 juin 2022 sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One.

Cependant, ce n’était pas la plus grosse annonce concernant le jeu vidéo. En effet, Fall Guys deviendra free-to-play à la même date, le 21 juin de cette année. Il sera ainsi jouable gratuitement sur toutes les plateformes, et pour tous les joueurs. À l’occasion de ce changement de système économique, le titre profitera de nouveaux niveaux et de contenus cosmétiques inédits, dont certains costumes exclusifs aux abonnées Xbox Game Pass Ultimate.

À noter, Microsoft n’a pour le moment pas dévoilé si les joueurs devront disposer ou non du Xbox Live Gold pour jouer en ligne au jeu. Pour rappel, la firme américaine permet depuis avril 2021 de profiter de jeux vidéos free-to-play sans de souscrire à cet abonnement. La question se pose donc logiquement avec l’arrivée de Fall Guys sur les consoles Xbox.

Pour les personnes ayant déjà le jeu vidéo sur PC ou PlayStation, et souhaitant jouer avec des personnes sur Nintendo Switch et Xbox, sachez que Fall Guys est bel et bien cross-play. Le cross-progression est aussi de la partie afin de continuer à monter des niveaux sur n’importe quelle plateforme avec le même compte. Nous apprenons aussi que dès le 21 juin 2022, la version PC de Fall Guys ne sera plus disponible à l’achat sur Steam, mais uniquement sur l’Epic Game Store. Les joueurs ayant déjà fait l’acquisition du jeu sur Steam pourront bien évidemment toujours en profiter.

Dernière information intéressante à prendre en compte pour l’avenir de Fall Guys, les développeurs travaillent sur un mode permettant de créer ses propres niveaux.