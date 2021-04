Le Xbox Live Gold n’est plus nécessaire pour jouer à certains jeux multijoueurs

Chose promise, chose due. Microsoft vient enfin d’annoncer que les joueurs n’auront plus besoin du Xbox Live Gold pour jouer en multijoueur à des jeux free-to-play. Nous apprenons ainsi que les joueurs peuvent profiter du jeu en ligne gratuitement sur plus de 50 jeux.

Récemment, Microsoft annonçait une augmentation de ses tarifs d’abonnement au Xbox Live Gold. Cela n’a bien évidemment pas du tout plu aux joueurs. De ce fait, la firme de Redmond avait annulé ce changement tarifaire et annoncé la gratuité prochaine du multijoueur pour les jeux free-to-play. Après une phase de test pour les membres du programme Insider, l’ensemble des joueurs Xbox peuvent désormais profiter de ce nouvel avantage.

Jouer en ligne à des free-to-play est possible sans abonnement Xbox Live Gold

Le mercredi 21 avril 2021, Microsoft a annoncé une nouvelle qui ravira l’ensemble des joueurs : le mode multijoueur de certains jeux ne nécessitera plus l’abonnement Xbox Live Gold. Ainsi, les utilisateurs de consoles Xbox n’auront plus besoin de payer régulièrement afin de profiter des modes multijoueurs de leurs jeux préférés.

Comme annoncé précédemment par la firme, cette mesure concerne uniquement des licences free-to-play. Microsoft annonce aujourd’hui que le mode multijoueur d’une cinquantaine de jeux de ce type est disponible gratuitement. L’entreprise précise que cette liste s’allongera « à mesure que d’autres jeux free-to-play seront lancés ». Si vous souhaitez découvrir si votre jeu favori fait déjà partie de la liste, rendez-vous à cette adresse.

Sachez tout de même que l’on retrouve dedans les célèbres jeux suivants : Fortnite, Call of Duty Warzone, Rocket League, Destiny 2, Roblox, Path of Exile, Apex Legends, Warframe ou encore World of Tanks.

Vous l’aurez donc compris, cela est une très bonne nouvelle pour l’ensemble des joueurs aimant les expériences multijoueurs et ne nécessitant pas l’ensemble des avantages du Xbox Live Gold. Ainsi, l’abonnement payant permettra désormais uniquement de profiter du multijoueur des jeux payants ou encore de profiter des jeux gratuits mensuellement.