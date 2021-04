Amazon lance un salon de coiffure innovant à Londres

Incroyable, mais vrai, Amazon se prépare à lancer un salon de coiffure en plein Londres. L’objectif de ce nouveau dispositif est de permettre à la firme de tester de nouvelles technologies dans ce secteur. Découvrons ensemble ce que nous prépare le géant de l’e-commerce avec ce nouveau concept.

Depuis de nombreuses années, Amazon ne se cantonne pas à sa simple plateforme de vente en ligne. En effet, plusieurs établissements ont déjà ouvert afin de permettre la vente de produits présents sur la plateforme dans un store physique. Nous pouvons ainsi penser à l’initiative des magasins sans caisses Amazon Go ou encore des points de vente tels qu’Amazon Books pour les livres, Amazon Fresh pour l’alimentaire, Amazon 4-Star pour les produits les mieux notés… Généralement présents aux États-Unis, ces nouveaux commerces commencent désormais à s’exporter à Londres. Nous avons ainsi vu arriver un magasin Amazon Go dans la capitale du Royaume-Uni, et encore plus récemment un salon de coiffure.

Amazon Salon : quand Amazon se lance dans le monde de la coiffure

Situé dans le quartier de Spitalfields à Londres, le premier salon de coiffure Amazon Salon promet une expérience hors normes sur plus de 139 m². Situé à quelques minutes des locaux d’Amazon dans la capitale britannique, ce nouveau commerce compte être ouvert les jours de la semaine. Les Londoniens pourront commencer à réserver leur rendez-vous dans les semaines à venir. « Nous avons conçu ce salon de coiffure pour que les clients qui viennent puissent connaître la meilleure technologie, les meilleurs produits et coiffeurs de l’industrie« , annonce Amazon dans un billet de blog. »Ce sera un endroit où nous pourrons collaborer avec le secteur et tester de nouvelles technologies« .

Ainsi, nous apprenons qu’Amazon Salon prévoit d’amener les salons de coiffure dans une nouvelle ère. Concrètement, le géant de l’e-commerce compte par exemple permettre de choisir et prévisualiser sa coupe de cheveux en réalité augmentée grâce à des iPad ou encore afficher des informations détaillées sur des produits capillaires dès que vous pointez le doigt dessus. L’achat pourra ensuite être finalisé via un QR Code.