SwitchBot propose jusqu’à -50 % sur ses produits de domotique pour les Prime Day

À l’occasion des Prime Day, SwitchBot vient de lancer de très belles promotions sur sa boutique officielle, mais aussi sur Amazon. Le spécialiste de la domotique propose notamment 35 % de réductions sur l’ensemble des produits de sa boutique, mais aussi jusqu’à -50 % sur certains d’entre eux. Un concours pour gagner 50 smartphones iPhone 14 est aussi de la partie. Intéressé ? Découvrez les meilleures offres promotionnelles dans notre article.

Les promotions Prime Day 2022 de SwitchBot

Pour commencer, sachez que les produits disponibles sur la boutique officielle et le magazine Amazon France de la marque SwitchBot sont à -35 % grâce au code promo 35PRIMESB, valable jusqu’au 13 juillet 2022.

Au niveau des offres à ne pas rater pour les Prime Day, sachez que deux produits SwitchBot affichent un prix excessivement intéressant :

Le SwitchBot Bot, disponible à -47 % grâce au code BOTCODE ;

; Le SwitchBot Curtain Rod 1, à -50 % avec le code PRIMECODE.

Si ces deux produits ne vous disent rien, voici une petite présentation rapide. Pour commencer, le SwitchBot Bot est le produit de domotique à tout faire. Ce dernier va permettre de connecter plusieurs dispositifs dans votre maison en un clin d’œil, étant donné qu’il fait office de pressoir. Lorsqu’il est activé manuellement ou via une automatisation, il va permettre d’appuyer sur un bouton, par exemple l’interrupteur de la lumière du salon ou celui de la machine à café.

Du côté du SwitchBot Curtain Rod 1, il va permettre de transformer ses rideaux en rideaux connectés. Le système se clipse en quelques secondes à votre tringle et permet d’ouvrir ou fermer les rideaux. Ces actions peuvent être effectuées manuellement via l’application SwitchBot, mais aussi être automatisées. Par exemple, il est possible de programmer une ouverture le matin et une fermeture le soir. Combiné à la caméra de surveillance SwitchBot Pan/Tilt Cam, il est même possible de paramétrer l’ouverture ou la fermeture lorsque vous êtes présent ou non.

Dernier point important à noter, SwitchBot annonce un concours pour gagner 50 iPhone 14. Il suffit d’avoir acheté un produit de la marque sur switch-bot.com ou la boutique Amazon du 7 au 13 juillet afin d’y participer. Sachez que les gagnants recevront leur cadeau en septembre 2022, soit la période d’annonce et de commercialisation des nouveaux smartphones d’Apple. Cependant, ils peuvent recevoir une carte-cadeau Apple ou Amazon s’ils ne souhaitent pas attendre aussi longtemps.