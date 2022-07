Maison connectée : SwitchBot lance les Pan/Tilt Cam et Curtain Rod 2

À la fin du mois de mai 2022, SwitchBot est revenu dans le domaine de la maison connectée en annonçant deux nouveaux produits. Le premier est une caméra de surveillance prenant le nom de Pan/Tilt Cam ; et le deuxième est la nouvelle génération de système de rideaux connectés de la marque, le Curtain Rod 2.

La caméra de surveillance Pan/Tilt Cam de SwitchBot

Pour vous aider à surveiller l’activité dans votre maison, SwitchBot propose un nouveau produit : la Pan/TiltCam. Cette caméra de surveillance est équipée de deux moteurs, lui permettant de pivoter à 360 degrés. Cela vous laisse ainsi la possibilité de regarder partout dans votre pièce, et de façon claire grâce à une qualité vidéo HD 1080p.

Le produit profite en plus de cela de deux fonctionnalités intéressantes : l’audio bidirectionnel permettant de communiquer avec n’importe qui grâce à l’application SwitchBot lorsque vous regardez les environs de votre caméra, utile pour dissuader les intrus ou faire un petit coucou à quelqu’un présent chez vous ; et Privacy Mask, recouvrant automatiquement l’objectif quand vous rentrez chez vous afin d’offrir un sentiment d’intimité. Il est d’ailleurs possible de programmer lorsque vous souhaitez que le masque de confidentialité soit enclenché.

En plus de cela, la SwitchBot Pan/Tilt Cam propose les fonctionnalités suivantes : détection de mouvement ; vision nocturne ; notifications instantanées ; contrôle vocal ; ou encore l’enregistrement local des vidéos et images.

La caméra de surveillance est proposée au prix de 29,99 € sur Amazon et le site officiel de Switch Bot.

Le système de rideau connecté SwitchBot Curtain Rod 2

SwitchBot a aussi annoncé la deuxième génération de dispositif permettant de transformer ses rideaux en rideaux connectés, alias leCurtain Rod 2. Succédant à la première version lancée en 2019, il profite d’un design nommé DynamiClamp. Grâce à ce dernier, la marque souligne que le produit peut « de se fixer automatiquement sur la tringle avec une corde intérieure, sans qu’aucun réglage manuel ne soit nécessaire ».

En plus de cela, le Curtain Rod 2 de SwitchBot dispose de roues 60 % plus grandes et plus robustes, « inspirées des voitures tout-terrain ». Outre le fait de programmer l’ouverture ou la fermeture des rideaux, il est possible de contrôler l’ouverture et la fermeture grâce à une télécommande. À noter, le Hub Mini de SwitchBot permet aussi de contrôler les rideaux de l’extérieur ou avec un assistant vocal.

Le Curtain Rod 2 est d’ores et déjà disponible sur Amazon et le site officiel de SwitchBot au prix de 85 €.

Les bons plans du moment sur les produits SwitchBot

À noter, SwitchBot propose de belles promotions à l’approche des Prime Day d’Amazon :

35 % de réduction sur tout le site officiel grâce au code 35PRIMESB ;

Et la même remise avec le code 35PRIMESB sur la boutique Amazon de l’entreprise.

En plus de cela, sachez que SwitchBot propose un concours pour gagner 50 iPhone 14. Pour y participer, il suffit d’avoir acheté des produits de la marque sur switch-bot.com ou la boutique Amazon du 7 au 13 juillet. Sachez que les gagnants recevront leur cadeau en septembre 2022. Cependant, ils peuvent recevoir une carte-cadeau Apple ou Amazon s’ils ne souhaitent pas attendre aussi longtemps.