VivaTech 2023 : Record de visiteurs et succès retentissant !

La 7e édition de VivaTech a établi un nouveau record avec plus de 150 000 visiteurs et a confirmé sa place en tant que rendez-vous mondial incontournable de la tech et des startups.

Un événement tech international majeur

Cette année, VivaTech a attiré 11 400 startups et 2800 exposants venus de 174 pays. Les participants ont pu découvrir en exclusivité des centaines d’innovations, assister à des conférences et échanger avec des speakers internationaux. Parmi eux, Elon Musk et Marc Benioff, PDG et co-fondateur de Salesforce, ont marqué les esprits.

L’événement a largement couvert des thèmes tels que l’intelligence artificielle, la Climate Tech, l’inclusion et la diversité dans la Tech, ainsi que le « Future of Sport ». Des personnalités politiques françaises, dont le Président Emmanuel Macron, ont également participé à cette édition.

Accélérateur de développement et de financement des startups

VivaTech offre une plateforme de rencontres entre acteurs du business et de l’innovation. Les startups, dont 50% sont internationales, ont eu accès à 1700 fonds d’investissement pendant 3 jours. Plusieurs prix ont été décernés lors de cet événement, comme les Next Unicorn Awards et les AfricaTech Awards.

Le Female Founder Challenge, organisé par VivaTech et 50inTech, a récompensé Zuzanna Stamirowska, la fondatrice de la startup deeptech française Pathway. Quant au challenge « LVMH Innovation Awards », il a été remporté par Save Your Wardrobe.

Partenariats solides et engagement international

Les acteurs majeurs du secteur ont soutenu cette 7e édition de VivaTech, tels que BNP Paribas, Google, La Poste Groupe, LVMH et Orange. En outre, le partenariat avec la République de Corée a mis en lumière l’écosystème technologique florissant de ce pays.

Les organisateurs de VivaTech se félicitent du succès de cette édition et remercient leurs partenaires pour leur engagement. Ils invitent les acteurs du monde de la tech et des startups à se réunir à nouveau du 22 au 25 mai 2024 à Paris Porte de Versailles.

Rejoignez-nous en 2024 pour vivre cette expérience unique et partager les innovations qui façonnent l’avenir de la tech et des startups !