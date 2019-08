Un Pokémon Center à Londres pour cet automne !

Avis aux amoureux de la saga, The Pokémon Company International vient d’annoncer l’arrivée d’un Pokémon Center éphémère à Londres.

Déjà présent aux Etats-Unis, au Japon ou durant certains évènements, les Pokémon Centers permettent d’acheter une multitudes d’accessoires et goodies autour de l’univers Pokémon. Le choix de Londres comme magasin éphémère n’est pas anodin. En effet, le but de celui-ci est de célébrer la sortie de Pokémon Epée et Bouclier dont la région de Galar est inspirée du Royaume-Uni.

Le store éphémère ouvrira ses portes à Westfield London (Ariel Way, Stepherd’s Bush W12 7GF). Vous pourrez profiter de celui-ci du 18 octobre au 15 novembre 2019. Comme dit précédemment, le magasin proposera une large gamme de produits dérivés de la marque Pokémon Center ainsi que des designs exclusifs. N’hésitez donc pas à faire un petit tour à Londres pour préparer vos cadeaux de Noël Pokémon.

Rappelons que le jeu vidéo Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sortira le 15 novembre 2019. Celui-ci amène une multitude de nouveaux monstres ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu. Retrouvez plus d’informations dans notre article de présentation du jeu.

Pré-commandez Pokémon Épée et Bouclier sur Amazon



promo Pokémon Epée Nintendo

Jeu vidéo

promo Pokémon Bouclier Nintendo

Jeu vidéo

Alors, comptez-vous faire un petit tour à Londres cet automne pour aller au Pokémon Center ?