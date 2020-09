L’enceinte Sony SRS-LSR200 va vous faire regarder votre TV autrement

Véritable alternative aux casques TV pour les personnes ayant un problème auditif, la SRS-LSR200 de Sony amplifie le volume et la qualité de son du téléviseur et elle est très nomade. On vous la décrypte.

La SRS-LSR200 possède une mobilité et une autonomie intéressante

Ces deux facteurs sont importants. Cette enceinte sans fil à une longue portée d’environ 30 mètres. La distance influe sur l’autonomie, mais cette Sony pourra fonctionner jusqu’à 13 heures. Du coup, il sera possible d’écouter le son de votre TV dans votre cuisine ou une autre pièce.

La solution idéale aux problèmes auditifs

En plus d’être nomade, cette enceinte SRS-LSR200 vous aidera si vous avez des problèmes auditifs. Déporter le son de votre TV à vos côtés, plus besoin de monter le volume du TV. Ne portez plus de casque audio.

Pour plus de confort, vous n’êtes pas «coupé» du monde extérieur, vous pouvez suivre les conversations, entendre le téléphone ou la sonnette sonner. En plus, il y a une télécommande universelle pour contrôler votre TV

Pour encore plus de confort, il ya 3 modes sons de disponibles. Ça servira à amplifier les voix et donc s’adapter à votre audition. Il est également possible d’augmenter les moyennes ou hautes fréquences.

Utilisation ultra simple

En plus du sans fil, il est également possible de brancher cette enceinte SRS-LSR200. Tous les câbles sont fournis:

Câble audio optique pour relier la base au TV(longueur1,5m)

Câble audio MiniJack pour relier la base au TV(longueur1,5m)

Chargeur(longueur1,5m)

Guide d’installation simplifié+mode d’emploi

Caractéristiques techniques SRS-LSR200

3 haut-parleurs (dont un dédié aux voix) + 2 radiateurs passifs 3 modes son (amplification des voix, voix + hautes fréquences, standard)

Télécommande universelle* compatible avec de nombreuses marques de TV dont: Sony, LG, Loewe, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba, Hitachi

Alimentation DC5V type USB-C

Consommation électrique: approx. maximum7,5W • Temps de charge: autour de 3h

Autonomie: autour de 13h•

Connection sans fil 2,4Ghz, avec antenne diversity, portée approximative 30m sans obstacle

Si cette enceinte Sony SRS-LSR200 vous intéresse, on vous laisse les liens d’achats ici: