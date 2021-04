Amazon One : un système de paiement qui lit entre les lignes de la main

Les moyens de paiements sont voués à évoluer avec le temps. Alors que le paiement sans contact a connu un boom sans précédent depuis le début de la pandémie de Covid-19, Amazon souhaite aller encore plus loin en déployant auprès de « sociétés tierces » un système de paiement biométrique du nom d’Amazon One. Grâce à ce dernier, il est possible de payer simplement avec la paume de sa main.

Toute droite sortie d’un film de science-fiction, la nouvelle méthode de paiement d’Amazon promet une nouvelle expérience des plus futuristes. Jusque-là, le dispositif, dénommé Amazon One, était en test dans les boutiques Amazon Go de Seattle. Suite à sept mois de test, le géant de l’e-commerce compte étendre la disponibilité de cette solution de paiement aux autres commerces à travers le monde.

Afin de commencer à déployer plus largement sa nouvelle solution de paiement Amazon One, la firme a décidé d’introduire sa technologie dans les Whole Foods Market. Pour rappel, cette société spécialisée dans la distribution alimentaire a été rachetée par Amazon en juin 2017. L’enseigne présente à Seattle va en premier profiter de ce nouveau dispositif, suivi rapidement par sept autres dans la même région des États-Unis.

Afin de fonctionner, il sera nécessaire que les clients se fassent scanner la main dans l’un des magasins Whole Foods Market. La technologie Amazon One analysera ainsi ligne, sillons et trajets veineux de la main afin de vous créer une identité biométrique reliée à votre carte de crédit ou bien votre compte Amazon Prime. Quand ce processus d’enregistrement biométrique sera terminé, les personnes pourront librement payer leurs courses uniquement avec la paume de leur main. Des réductions seraient d’ailleurs accordées aux personnes profitant d’un abonnement Amazon Prime.

Une question reste tout de même en suspens au niveau de la sécurité de nos données stockées par Amazon, mais aussi leur utilisation par la firme. Une arrivée en Europe de ce nouveau système de paiement en Europe n’a pas encore été annoncée par l’entreprise. L’Amazon Go ayant ouvert à Londres pourrait peut-être en profiter, qui sait. En tout cas, le succès (ou non) rencontré par les premiers dispositifs implantés aux Whole Food Market autour de Seattle permettra surement au géant de l’e-commerce de revoir ses plans et étendre les marchés ainsi que les commerces pouvant en profiter.

Encore un peu de temps ? Découvrez le premier salon de coiffure lancé par Amazon !