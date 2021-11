Google Chrome : une mise à jour risque de vous faire perdre tous vos favoris !

Il est temps de mettre à jour votre navigateur Chrome ! Car Chrome 48 et toutes les versions antérieures ne prendront plus en charge Chrome Sync dans les jours à venir ! Si vous ne souhaitez pas perdre vos données de navigation ou encore vos favoris, Google vous demande de mettre à jour votre navigateur dans les meilleurs délais.

Une mise à jour simple et indispensable de Google Chrome

La nouvelle est tombée dans un billet d’assistance de Chrome il y a quelques jours. C’est Craig Tumblison, le responsable du support produit chez Google qui a annoncé la fin de la prise en charge de Chrome Sync sur les appareils qui utilisent encore la version 48 ou antérieurs de leur navigateur.

“Comme précédemment partagé dans les notes de version de Chrome Enterprise pour M94, nous aimerions informer toute personne utilisant la version M48 ou inférieure du navigateur Chrome que la synchronisation Chrome sera obsolète sur ces versions” Craig Tumblison, responsable du support produit chez Google

Une fois que la mise à jour 96 sera mise à disposition des utilisateurs en OTA, cette fonctionnalité ne sera à ce moment-là plus disponible pour les versions 48 ou antérieurs. Il est important de préciser que la version actuelle numéro 95 a été mise à disposition des utilisateurs fin octobre, cette nouvelle version ne devrait donc pas tarder à sortir. N’attendez plus et réalisez cette mise à jour dès maintenant ! C’est facile et rapide.

Voici la procédure à suivre pour mettre à jour dès maintenant votre navigateur.

1 : Ouvrez votre navigateur Google Chrome

2 : Appuyez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran

3 : Cliquez sur Mettre à jour Google Chrome

Important : Si vous ne voyez pas ce bouton, cela signifie que vous disposez de la dernière version.

Il est important de noter que mettre à jour son navigateur régulièrement est indispensable pour éviter certains piratages ou bugs. Des failles sont très régulièrement corrigées par les équipes de Google.

