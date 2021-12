Forfait mobile : pas de frais d’itinérance en Europe jusqu’en 2032

En Europe, votre forfait mobile profite d’un avantage conséquent : 0 frais d’itinérance. Il est ainsi possible de téléphoner, envoyer un SMS ou utiliser vos données mobiles pour naviguer sur internet sans frais supplémentaires dans l’ensemble des états membres de l’Union européenne. Bonne nouvelle, la suppression des frais de « roaming » vient d’être prolongée de dix ans, soit jusqu’en 2032.

Aucun frais d’itinérance en Europe pendant encore 10 ans

Une mauvaise nouvelle venait toucher le monde de la téléphonie en Europe l’année prochaine : la fin de la suppression des frais d’itinérances pour les télécommunications mobiles, alias le « roaming ». Effective depuis 2017, cette directive devait initialement se terminer durant le mois de juin 2022. Finalement, les États membres et négociateurs du Parlement européen viennent de conclure un nouvel accord dans la nuit de mercredi à vendredi prolongeant cet avantage jusqu’en 2032.

De ce fait, les consommateurs européens pourront toujours profiter de la suppression des frais d’itinérances lors de leurs voyages dans les 27 États membre de l’UE, mais aussi l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais pas le Royaume-Uni. Dans un communiqué, le Conseil européen déclare ainsi : « La reconduite des règles garantira que les personnes puissent téléphoner, envoyer des textos et surfer sur l’internet tout en voyageant dans d’autres pays de l’UE que le leur, sans redouter d’avoir un terrible choc en recevant la facture de leur opérateur ».

À la base de ce prolongement, la Commission européenne garantir aux consommateurs « la même qualité et la même vitesse de connexion à leur réseau mobile à l’étranger que chez eux ». En finalité, le compromis trouver entre les différents pays membres de l’UE permet de bénéficier des mêmes services proposés via leur forfait mobile à l’étranger, mais les opérateurs devront informer « rapidement » si des « facteurs spécifiques » (débits plus lents) pouvaient affecter la qualité du service.