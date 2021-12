Test – Razer Basilisk V3 : un petit prix pour de meilleures performances

C’est avec sa souris Basilisk V3 que Razer enclenche la mise à jour de sa gamme de périphériques gaming. La Basilisk V3 se voit ajouter plusieurs fonctionnalités, un nouveau capteur optique, ainsi qu’une baisse de prix par rapport à la version précédente, la V2.

Fiche technique : Razer Basilisk V3

Produit RAZER Basilisk V3 Capteur Optique Résolution maximum 26000 DPI Vitesse de transmission 1000 hz (filaire) Poids 101 grammes Prix 79,99 €

Design et ergonomie

Dès le déballage, on observe vite que la Basilisk V3 ressemble quasiment à sa précédente version, la V2. Et c’est lors de la prise en main, palm grip, que l’on comprend ce choix de la part de Razer. Quand ça fonctionne, pourquoi changer.

Il est vrai que la Basilisk V3 est design, tout en gardant un côté agressif qui plaît. Avec son design asymétrique et ses dimensions plutôt généreuses, la prise en main est quasiment parfaite, mais uniquement pour les droitiers.

Les boutons se comptent au nombre de 11. Ils disposent d’une quantité de programmations possibles assez importante. Vous pourrez programmer différents profils via le logiciel Razer, avec un profil gaming et un profil bureautique par exemple. Pour switcher entre chaque profil, un seul bouton, situé en dessous de la souris.

Affichant un poids conséquent de 101 grammes sur la balance, la Basilisk V3 ne s’affiche pas comme la souris gaming la plus légère du marché. Pourtant, en pleine utilisation, son poids ne se fait pas ressentir. Après plusieurs heures de gaming, pas de douleur dans le poignet.

Razer a bien intégré ses LED RGB. La V3 a intégré un bandeau lumineux type LED et une roulette lumineuse tout en conservant sa surface rugueuse et ses quelques touches de plastique brillant.

Ce bel exploit est à noter. La Basilisk V3 intègre parfaitement le RGB. Elle dispose d’un cerclage faisant quasiment le tour complet de la souris, un rappel de RGB au niveau du logo, et au niveau de la roulette.

L’effet final est excellent, surtout lorsqu’il est couplé avec le logiciel Razer Synapse.





Razer Synapse

La souris Basilisk V3 intègre des fonctionnalités intéressantes, nombreuses et surtout, programmables grâce au logiciel Razer Synapse et ses différents modules.

Après avoir déballé la Razer V3, il sera nécessaire d’installer le logiciel Razer Synapse.

Des boutons programmables

La Basilisk V3 propose des clics principaux séparés du corps de la souris. Ils abritent des interrupteurs optiques très réactifs. Au centre de ces deux clics principaux, on retrouve la molette spéciale ainsi que deux autres petits boutons juste en dessous. L’un de ces boutons permet de débrayer la molette et l’autre permet de régler les DPI en un seul clic.

C’est la petite nouveauté de la V3, sa nouvelle molette débrayable. Après avoir lâché la bête, cette molette ne disposera d’aucune retenu, et sa course sera très longue. Appuyez une seconde fois sur le bouton permet d’annuler le débrayage, et la souris retrouve une utilisation classique, freinée. C’est un réel plaisir à utiliser, et une belle fonctionnalité.





A cela s’additionne deux boutons supplémentaires sur la tranche gauche, qui sont programmables à souhait, et un troisième bouton de type « sniper », qui se retrouve, à l’usage, assez loin du pouce.





Un logiciel complet

Le logiciel de Razer intègre plusieurs catégories. Après installation, le logiciel Razer se lancera automatiquement à chaque démarrage de l’ordinateur. Il a tendance à être très présent, voire parfois trop.

Le tableau de bord récapitule les nombreuses fonctionnalités du logiciel, comme les modules, les services en ligne et surtout les catégories.

Profil et Connect

La catégorie Profil permet de gérer les différents profils disponibles et configurables via le logiciel. Grâce au bouton situé sous la souris, vous pourrez sélectionner le profil souhaité. Vous pourrez également associer vos jeux vidéo avec la souris V3 permettant une synchronisation lumineuse.

La catégorie Connect permet de visualiser les différentes applications disponibles dans le logiciel mère. Ainsi, vous pourrez par exemple configurer une synchronisation avec HUE ou Alexa, et obtenir une immersion visuelle totale, en réglant vos ampoules ou barres lumineuses avec la souris V3.





Chroma Studio

Chroma Studio permet de configurer le côté visuel de la Basilisk V3. Le logiciel divise le bandeau led situé autour de la souris en plusieurs sections. Chaque section est configurable à l’unité. Vous pourrez choisir l’effet désiré, à gauche du logiciel, choisir la couleur, l’augmentation et l’affaiblissement, pour le compteur audio par exemple. Les différents modes ont chacun des configurations particulières.

Chroma Visualizer

Chroma Visualizer permet de gérer les effets lumineux de la souris Razer Basilisk V3. Vous pourrez, par exemple, synchroniser la luminosité et les effets de la V3 avec vos haut-parleurs. Les effets de la musique se transformeront en effets lumineux.

Galerie photos : Razer Basilisk V3









Conclusion : Razer Basilisk V3

Affiché à un prix de 79,99 €, la nouvelle Basilisk V3 de Razer s’est dotée d’un capteur optique qui finalise l’optimisation gaming de cette souris. Avec ses zones d’éclairage RGB très bien intégrées, elle saura satisfaire tous les gamers. Sa nouvelle molette débrayable et son ergonomie optimiste en font une souris bureautique tout aussi qualitative.

