Molotov : il faut maintenant payer pour profiter des chaînes TF1 en direct et en replay

En décembre dernier, le groupe M6 est venu annoncer que ses chaines n’allaient plus être disponibles sur l’application de streaming Molotov gratuitement. Désormais, c’est au tour des chaînes du groupe TF1 de passer du côté obscur de l’abonnement payant avec ses chaines : TF1, TMC, TFX, TF1 séries films et LCI. Cette souscription facturée 3,99 € par mois est ainsi nécessaire pour regarder en direct et en replay du contenu provenant de ces chaînes.

Adieu la gratuité pour les chaînes TF1 sur Molotov

En date du 10 janvier 2022, Molotov a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 8,5 millions d’euros de dommages et intérêts pour contrefaçon à TF1. En découlait une discussion entre le groupe TF1 et l’application de streaming afin de trouver un accord pour continuer à proposer les chaînes TF1, TMC, LCI et TFX sur ce service. Un communiqué de presse datant du 7 février vient finalement montrer le résultat de ces échanges.

Molotov explique ainsi avoir inclus « les chaînes en clair du Groupe TF1 dans ses offres payantes ». La plateforme détaille par la suite être contraint de proposer cette solution « compte tenu des conditions posées par le Groupe TF1 pour maintenir un accès gratuit de ses contenus sur sa plateforme ». Molotov souligne plus loin qu’elle « regrette cette situation et réaffirme son attachement à la gratuité pour tous des chaînes en clair de la TNT ».

Pour profiter des chaînes du groupe TF1, il faudra désormais payer un abonnement de 3,99 €. Ce dernier permettra ainsi d’accéder aux chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 séries films et LCI en direct et en replay, mais aussi profiter des bonus.

Au passage, Molotov ne propose plus les chaînes payantes du groupe TF1 : Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV. Le service de streaming explique notamment que « cette situation est susceptible d’évoluer en fonction des discussions qui sont toujours en cours avec le Groupe TF1 ».

