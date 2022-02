Galaxy Tab S8 Ultra : une tablette Samsung avec un énorme écran de 14,6 pouces

Lors de sa conférence Unpacked du 9 février 2022, Samsung a dévoilé sa nouvelle tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S8 Ultra. Outre ses caractéristiques premium, elle se distingue par son gigantesque écran de 14,6 pouces.

Galaxy Tab S8 Ultra : la plus grande tablette du marché

Aux côtés des S22, S22+ et S22 Ultra, Samsung vient de lever le voile sur sa gamme de tablettes Tab S8. Dans cet article, nous nous concentrons sur la plus impressionnante des trois modèles annoncés : la Tab S8 Ultra.

La nouvelle tablette phare de Samsung est équipée d’un écran Super AMOLED de 14,6 pouces affichant une définition de 2 960 x 1 848 pixels, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. 14,6 pouces, c’est plus grand que beaucoup d’ordinateurs portables, c’est également la plus grande tablette du marché actuellement.

Malgré les dimensions inédites de cet écran, l’appareil conserve un poids très contenu, à 726 grammes. C’est 40 grammes de plus qu’un iPad Pro 12,9 pouces, qui est par ailleurs plus épais d’un millimètre.

En haut de l’écran, et ce n’est pas une surprise, une encoche s’invite sur l’une des bordures. Elle abritera deux capteurs photo (un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un grand-angle de 12 mégapixels), mais pas de reconnaissance faciale. Au dos, Samsung intègre un double module photo composé d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 6 mégapixels.

Samsung part à l’assaut de l’iPad Pro d’Apple

Le tout est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 1, le plus haut de gamme de chez Qualcomm, couplé à 8 ou 16 Go de RAM. Cela garantit une expérience extrêmement fluide et de bonnes performances du CPU et du GPU.

On retrouve une batterie de 11 200 mAh compatible avec la charge rapide filaire 45 W. La tablette premium peut prendre en charge la 5G, le Wi-Fi 6E ou encore le Bluetooth 5.2. On a également droit à un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Pour maximiser sa productivité, la Galaxy Tab S8 Ultra pourra se coupler à un nouveau clavier détachable avec pavé tactile, vendu 350 euros. Pas besoin d’acheter le stylet, car le S Pen est fourni dans la boîte.

Disponible uniquement en coloris graphite, le prix de départ de la S8 Ultra est de 1 219 euros, soit le même ticket d’entrée qu’un iPad Pro de 12,9 pouces.