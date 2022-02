Instagram ajoute des outils pour vous aider à gérer votre activité

À l’occasion de la Journée pour un Internet plus sûr, Instagram est venu partager son travail fait afin d’aider les gens « à se protéger et à protéger leurs comptes sur la plate-forme« . Le réseau social vient ainsi rappeler quelques conseils pour assurer la sécurité de son compte, mais surtout annoncer de nouveaux outils en cours de test visant à offrir plus de contrôle sur son activité, que ce soit pour gérer les publications ou les interactions.

Mieux gérer son activité est maintenant possible sur Instagram

Pour commencer, Instagram est venu rappeler dans son communiqué de presse l’utilité de son outil Security Checkup lancé l’été dernier. Grâce à ce dernier, les utilisateurs sont guidés afin de sécuriser leur compte : « vérifier l’activité de connexion, examiner les informations de profil, confirmer les comptes qui partagent les informations de connexion et mettre à jour les informations de contact de récupération du compte telles qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique« . Bonne nouvelle, Instagram annonce le déploiement de cette fonctionnalité dans le monde entier.

Suite à des expérimentations durant la fin d’année 2021, Instagram déclare que le déploiement auprès de tous les utilisateurs de nouveaux outils dans la section « Votre activité » vient de débuter. Leur objectif est simple : permettre aux gens de « voir et gérer leur activité sur Instagram en un seul endroit« . Accessible via le menu hamburger situé en haut à droite de votre profil, ces derniers offre la possibilité de gérer : plusieurs contenus afin de les supprimer ou les archiver (publications, stories, IGTV et Reels) ; et l’ensemble de vos interactions sur le réseau social (commentaires, likes, stickers de réactions aux stories, etc.).

Afin de faciliter cette gestion de votre activité, un système de trie et de filtre concernant vos publications et interactions par date devrait être intégré à l’avenir. Il sera d’ailleurs aussi possible d’effectuer une simple recherche afin de trouver du contenu important à vos yeux.

