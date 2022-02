Nintendo Direct (février 2022) : voici les prochains jeux pour la Switch !

Le mercredi 9 février 2022 à 23, Nintendo est venu tenir un Nintendo Direct afin de présenter les jeux à venir sur la Switch. Bonne nouvelle, la firme nippone n’y est pas allée de main morte. Nous avons notamment eu l’occasion de découvrir un nouveau jeu de football Mario Strikers, des circuits supplémentaires pour Mario Kart 8 Deluxe, le RPG Xenoblade Chronicles 3 ou encore l’arrivée de Nintendo Switch Sports, le successeur au célèbre Wii Sports. Découvrez toutes les annonces dans notre article !

Les annonces du Nintendo Direct de février 2022

Pour débuter son Nintendo Direct de février 2022, Nintendo est venu présenter un premier trailer de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un Musô où vous devrez logiquement affronter des vagues d’ennemis. Son arrivée sur Switch est prévue pour le 24 janvier. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp s’est ensuite targué d’une nouvelle bande-annonce, dévoilant cette fois-ci sa date de sortie : le 8 avril. Sans crier gare, No Man’s Sky s’est payé une entrée sur la Switch, prévue pour cet été.

Roulement de tambours… Mario Strikers: Battle League Football a été présenté par Nintendo. Ce nouveau titre signe ainsi le retour de la célèbre licence de football. Prévu pour le 10 juin 2022, cet opus vous plongera dans des matchs en 5 contre 5 où vous pourrez customiser les équipements de vos héros favoris afin d’améliorer leurs compétences. Le jeu en local et en ligne est bien évidemment de la partie. À noter, il sera possible de créer des Clubs réunissant jusqu’à 20 jours pour faire monter votre ligue au plus haut du classement.

Splatoon 3 est de nouveau venu se tailler une place dans un Nintendo Direct. Cette fois-ci, la firme nippone est venue annoncer un lancement du jeu pour cet été, avec notamment un nouveau mode Salmon Run intitulé Nouvelle vague. Ce dernier apporte notamment de nouveaux ennemis, boss et armes, mais aussi la possibilité de se passer des œufs de poissons à vos coéquipiers. Le jeu de course Disney Speedstorm s’est vu annoncé pour cet été. Il inclut les héros de l’univers Disney, mais aussi ceux de chez Pixar.

Le Nintendo Direct a ensuite continué avec le portage de Star Wars: The Force Unleashed pour le 20 avril, Assassin’s Creed: The Ezio Collection pour le 17 février et SD Gundam Battle Alliance pour 2022. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition de son côté est une version remastérisé de l’emblématique jeu sortie en 1999 sur PlayStation. Cette dernière comprend d’ailleurs la préquelle Radical Dreamers. Son arrivée est datée au 7 avril 2022.

Kirby et le monde oublié s’est de nouveau illustré à travers une bande-annonce. Cette dernière vient introduire une nouvelle mécanique : le Transmorphisme. Le célèbre héros peut ainsi avaler des objets afin de transformer et effectuer de nouvelles actions. La date de sortie a aussi été précisée : le 25 mars 2022.

Klonoa Phantasy Reverie Series est une compilation du premier et second opus, prévu pour le 8 juillet. Toujours dans le monde des compilations, Portal et Portal 2 arrivent en 2022 avec Portal: collection cubique. Le Nintendo Direct a par la suite présenté un remaster d’un RPG culte de Squaresoft : Live a Live. Sortie prévue pour le 22 juillet. Pour les fans de Wii Sports, sachez que Nintendo Switch Sports arrive le 29 avril au prix de 39,99 €. Il comprendra les sports suivants : Tennis, Bowling, Chambara, Football, Badminton, Volley-ball, mais aussi le Golf via une mise à jour gratuite.

Le Nintendo Direct a ensuite présenté musicalement Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival. Ce nouvel opus où vous tambourinerez en rythme proposera 76 titres, mais aussi un abonnement payant pour profiter de 500 musiques supplémentaires. Arrivée prévue pour 2022. Triangle Strategy a de nouveau fait parler de lui avec une date de lancement (4 mars). Metroid Dread est venu de son côté profiter d’une mise à jour gratuite, ajoutant de deux modes de difficultés : Dread (difficile) et Rookie (facile). Un mode Boss Rush a aussi été annoncé pour avril.

Earthbound et Earthbound Beginnings (Mother 2) arrivent ensuite sur le Nintendo Switch Online. Quelques annonces rapides ont ensuite été faites lors de ce Nintendo Direct :Zombie Army 4: Dead War (26 avril), GetsufumaDen (10 février), Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (10 juin), LEGO Brawls (été 2022) et Two Point Campus (17 mai).

Les fans de Mario Kart 8 Deluxe ont ensuite vu arriver une très bonne nouvelle : 48 circuits remasterisés d’anciens jeux de la licence. Ces derniers seront disponibles sur Nintendo Switch d’ici à la fin de l’année 2023 via 6 vagues de 8 circuits. La première est prévue pour le 18 mars 2022. Pour en profiter, il faudra acheter le Pass circuits additionnels à 24,99 € sur le Nintendo eShop ou être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Et… Le One More Thing de ce Nintendo Direct de février 2022 était dédié à… Xenoblade Chronicles 3. Ce nouveau RPG est prévu pour septembre 2022.