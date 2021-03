iOS 14.4.1 : installez vite cette mise à jour sur votre iPhone et iPad

Les petites demandes de mises à jour insistantes de la part d’Apple sont aujourd’hui à prendre très au sérieux. En effet, l’entreprise vient de déployer une mise à jour de sécurité important pour les iPhone et iPad : iOS 14.4.1. Ce nouveau correctif permet notamment de corriger une faille laissant tranquillement les hackers prendre le contrôle de vos appareils.

Après iOS 14, la firme à la pomme est de retour aujourd’hui avec une nouvelle version de son système d’exploitation iOS et iPadOS. Pouvant sembler anodine aux premiers abords, la mise à jour iOS 14.4.1 apporte aujourd’hui des correctifs à prendre au sérieux du côté de la sécurité de vos appareils.

Pourquoi installer la mise à jour iOS 14.4.1 ?

Outre iOS 14.4.1, Apple a aussi déployé WatchOS 7.3.2 et MacOS 11.2.3 au passage. Ces mises à jour permettent notamment de régler un problème majeur présent dans Safari. Plus précisément, la faille corrigée par Apple se trouve dans WebKit, le moteur de rendu de pages web de son navigateur. Cette dernière aurait permis à quelques pirates de profiter d’une fuite de mémoire pour exécuter du code malveillant sur vos appareils, et ainsi les utiliser à votre insu. Apple a d’ailleurs pris le temps pour remercier les deux chercheurs ayant découvert cette faille dénommée CVE-2021-1844 : Clément Lecigne et Alison Huffman.

Pour information, sachez qu’iOS 14.4.1 est disponible à partir des iPhone 6S, des iPad Air 2 ou encore des iPad Mini 4. Afin d’installer la mise à jour, rendez-vous dans les Réglages, appuyez ensuite sur Général et pour finir sur Télécharger et Installer.

La prochaine mise à jour déployée par Apple sera très probablement iOS 14.5. En ce moment en bêta, la nouvelle version du système d’exploitation permet notamment de déverrouiller votre iPhone avec l’Apple Watch, d’apporter le mode dual-SIM 5G sur les iPhone 12 ou encore de prendre en charge les manettes PS5 et Xbox Series X|S.