Un iPad Pro avec un écran mini LED pour début 2021

Publicité

De plus en plus insistante sur la toile, la rumeur d’un iPad Pro avec un écran mini LED continue de se propager. La technologie ferait son apparition pour la première fois sur les produits Apple.

La technologie mini LED est vouée à se démocratiser de plus en plus sur les écrans. Le secteur des téléviseurs commence à s’en servir, les autres produits tels que les ordinateurs, voir les tablettes devraient suivre le pas. Aujourd’hui, il semblerait qu’Apple opte pour ce type d’écran sur ses iPad Pro 12,9 pouces de 2021.

L’iPad Pro 2021 s’équipera d’un écran mini LED

Selon le site internet Digtimes, des sources proches auraient confirmé que General Interface Solution serait le fournisseur d’Apple pour la couche tactile des écrans mini LED des prochains iPad Pro. On peut ainsi lire dans l’article que « GIS produira des modules tactiles intégrés pour les panneaux rétroéclairés mini LED de 12,9 pouces ‌iPad Pro‌ qui seront lancés au premier trimestre 2021 ».

Une date de lancement peu étonnante étant donné que la marque à la pomme prévoit chaque année une conférence Keynote durant le mois de mars. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo annonçait d’ailleurs récemment une arrivée de ce nouvel iPad Pro pour le premier semestre 2021. Cependant, le modèle 12,9 pouces serait pour le moment le seul concerné par la nouvelle technologie mini LED. Le 11 pouces resterait ainsi avec une dalle LCD.

Publicité

Outre ces informations concernant l’iPad Pro, il semblerait aussi que d’autres produits Apple soient touchés par le mini LED à l’avenir. Des rumeurs annonceraient l’arrivée de ce type d’écran sur les MacBook Pro, mais aussi les MacBook Air. Cela permettrait ainsi à la gamme d’ordinateurs portables d’Apple de profiter d’une meilleure qualité d’écran, qui en plus consomme moins d’énergie. L’autonomie deviendrait ainsi encore plus conséquente, ce qui créerait un écart encore plus flagrant entre les PC Windows 10 et macOS.

Encore un peu de temps ? Découvrez qui est le plus performant entre l’iPad Air et le Pro !