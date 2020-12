Forfait mobile : des offres avec 30 ou 60 Go d’internet pour moins de 5 euros

Publicité

En cette fin d’année, pourquoi ne pas changer d’opérateur et commencer 2021 avec une facture de moins de 5 euros par mois ? C’est ce que propose en ce moment Cdiscount mobile avec des forfaits allants de 30 à 60 Go !

Envie de faire des économies dès janvier 2021 ? Vous payez trop cher votre forfait mobile ? Optez pour Cdiscount mobile et ses forfaits à moins de 5 €. L’opérateur propose en effet le meilleur rapport données mobiles / prix du moment avec un forfait avec 60 Go pour 4,99 euros et un autre second avec 30 Go pour 2,99 euros. Sans engagement, ces offres ont tout pour plaire !

Un forfait avec 30 ou 60 Go de données mobiles à moins de 5 euros par mois

Cdiscount a décidé de finir l’année 2020 avec des prix à ras le sol et des données mobiles amplement convenables pour un mois. L’opérateur propose en effet deux forfaits mobiles sans engagement : un avec 30 Go et l’autre avec 60 Go de data. En plus de ces quantités de 4G en France métropolitaine, 10 Go sont disponibles sur la première offre et 5 Go sur la seconde à l’étranger (EU+DOM). Pour la suite des fonctionnalités présentes, les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l’Europe et les DOM.

Au niveau des prix, voici les tarifs de Cdiscount :

2,99 euros par mois pendant 6 mois pour le forfait 30 Go. Après cette période, l’offre passe à 12,99 euros par mois ;

4,99 euros par mois pendant 6 mois pour le 60 Go, puis 14,99 euros par mois.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

