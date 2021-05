Après le test du clavier Roccat Vulcan Pro, c’est au tour de la souris Roccat Burst Core de passer entre nos mains. Dernière-née de la cuvée 2020, c’est la souris d’entrée de gamme qui ne veut pas faire de compromis. Avec un tarif grand public de 29,99€, elle se place sur le marché des souris premiers prix, dans lequel la marque ne s’était pas positionnée jusqu’à présent. Pour un tarif aussi abordable, rares sont les produits d’excellente qualité, mais Roccat veut faire la différence et concurrencer des périphériques comme la Harpoon de Corsair et s’imposer dans la bataille des périphériques pour les petites bourses. Nous allons donc voir si la promesse est respectée et ce que la célèbre marque allemande nous propose pour ce prix.

Caractéristiques techniques

Capteur Optique PixArt PMW3331 jusqu’à 8500 DPI

Accélération : 35G

Vitesse max : 300 ip s Caractéristiques générales Interrupteurs ROCCAT® Titan Switch Optical

Cycle de vie de 100 millions de clics

Mémoire intégrée

Technologie ROCCAT® Easy-Shift[+]™

Longueur du câble : 1.8 m Dimensions de la souris Hauteur : 3,87cm

Largeur : 5,80 cm

Longueur : 12,00 cm

Poids : 68 grammes Compatibilité USB 2.0 (minimum)

Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8

Design de la Roccat Burst Core

Le design de la Burst Core va à l’essentiel. De forme symétrique, elle est toutefois équipée de deux boutons latéraux larges et bien placés. Ceux-ci tombent naturellement sous le pouce et ne nécessitent pas une contorsion de la main pour les activer. De chaque coté, la surface est texturée pour procurer une meilleure préhension. A l’instar de la Corsair Harpoon, la texture est simplement gravée dans la coque en plastique, alors que la Harpoon propose un revêtement en caoutchouc plus confortable. Un bouton pour changer les préréglages de sensibilité se situe juste au dessus de la roulette, comme c’est le cas sur la plupart des souris actuelles. Lors du clic, une onde de couleur RGB parcourt tous les périphériques Roccat connectés compatibles avec le RGB AIMO.

Justement, la seule touche de fantaisie lumineuse se situe de chaque côté de la molette. Agréable, les crans sont bien marqués et le revêtement en caoutchouc assure un usage précis.

Sur l’envers, on trouve de généreux pieds de glissement en PTFE. La glisse est assurément bonne et l’usure sera répartie sur une plus grande surface que lorsque l’on a que de petits patins dans chaque coin. Le câble USB est en simple caoutchouc : pas de tissu tressé dans cette gamme de prix, économies oblige. Sa longueur de presque 2 mètres est toutefois bien pratique pour ranger ses câbles proprement.

Ergonomie

La préhension de l’ensemble est bonne : bien que la Roccat Burst Core soit visuellement très simple, les courbes sont très justes et conviennent mieux à de grandes mains que sa concurrente citée plus haut. Son design est très clairement conçue pour prise « palm », avec les doigts entièrement allongés et non pas crispés. A ce prix, on ne peut pas exiger une qualité de fabrication digne des grands noms du milieu, mais Roccat fournit tout de même un produit bien fini et robuste. L’assemblage est solide et ne grince pas, argument dont Corsair ne peut pas se vanter en l’occurrence.

Du côté du matériel en lui-même, on peut donc affirmer que Roccat continue de tenir ses promesses.

Utilisation

Après quelques mois d’utilisation quotidienne dans de nombreux cas de figures, la Burst Pro a su répondre à tous les besoins. Aussi bien pour du jeu vidéo que pour de la navigation, elle remplit sa fonction sans faillir. Son plus grand atout est discret, mais n’est pas pourtant pas anodin : chose peu commune, ses interrupteurs sont à activation optique et non pas mécanique. Il s’agit de la même technologie utilisée sur le Roccat Vulcan Pro, permettant une fiabilité augmentée et une précision supérieure à le moyenne du marché. À l’oreille, la différence se traduit par un son de clic plus mat.

Autre caractéristique phare de ce produit : son poids. Avec seulement 68 grammes, la Burst Core rendre dans le top des souris les plus légères du marché. C’est un avantage qui permet de réduire le stress des muscles du poignet et de la main lors d’usage sur la durée. Pour les joueurs passionnés qui enchainent les heures de jeu d’action, les mouvements de caméra brusques sont alors facilités.

Logiciel

Comme pour tous les produits Roccat que nous avons déjà testés, il existe un seul et même logiciel pour tous les contrôler : Roccat Swarm. Prenant en charge tous les périphériques du constructeur, il offre toute une panoplie de paramètres pour ses souris. La riche palette de réglages mis à disposition est la bienvenue et permet de configurer sa souris de façon très avancée. On peut alors ajuster chaque palier de sensibilité de 200 jusqu’à 8500 DPI, ainsi que les vitesses de clic, de défilement et de déplacement. Chaque action possible parmi les 8 disponibles peut être associée à des macros très poussées pour tout contrôler avec la fonction Easy-Shift[+].









Pour accompagner ses souris, Roccat propose également des tapis de souris hauts en couleur. Aussi contrôlables via le logiciel Swarm, le tapis Sense Aimo est sûrement le meilleur accessoire pour obtenir un ensemble harmonieux. Il existe en deux tailles : la plus petite suffit pour une souris avec de larges gestes et le plus grand permet d’y poser un clavier également.

Conclusion

La Roccat Burst Core est sans nul doute l’un des meilleurs rapports qualité / prix sous la barre des 30€. Pour ce prix, difficile de trouver une souris à la fois qualitative et durable. Aussi, elle conviendra sans nul doute à tous les joueurs en herbe qui souhaitent investir dans un premier matériel fiable. Son intégration aisée en harmonie avec la grande famille des autres périphériques du constructeur permettent aussi de se constituer un setup de jeu élégant et homogène. Si c’est ce que vous recherchez, la Roccat Burst Core est la souris qu’il vous faut.

