Instagram et Facebook : masquer le nombre de Likes est désormais possible

La course aux « Likes » semble désormais être abolie. Les réseaux sociaux Instagram et Facebook viennent en effet d’annoncer l’arrivée d’une fonctionnalité permettant de masquer le nombre de « J’aimes » sur l’ensemble des publications présentent dans votre fil d’actualité ainsi que ses propres posts.

Depuis de nombreux mois, Instagram réfléchissait à supprimer les compteurs de Likes sous les publications de sa plateforme. Durant le mois d’avril, nous apprenions d’ailleurs que la plateforme réfléchissait à une solution pour laisser les utilisateurs choisir d’afficher ou non cette information. Désormais, nous apprenons que Facebook et Instagram ont décidé d’inclure officiellement cette fonctionnalité sur leurs plateformes.

Dans un billet de blog, Facebook a expliqué vouloir offrir plus de contrôle aux utilisateurs d’Instagram et de Facebook. En test depuis plusieurs mois, le masquage du nombre de likes fait suite aux dires de personnes et experts. Ces derniers expliquaient que « le fait de ne pas voir le nombre de « like » était bénéfique pour certains et gênant pour d’autres, notamment parce que les gens utilisent le nombre de « like » pour se faire une idée de ce qui est tendance ou populaire ; nous vous donnons donc le choix« .

Vous l’aurez donc compris, Instagram et Facebook permettent désormais de masquer le nombre de Likes sur l’ensemble des publications de vos flux d’activité. Il est ainsi possible de cacher cette information uniquement pour les posts des autres ou les vôtres. Pour cela, rendez-vous dans la section Paramètres et Confidentialité, appuyez ensuite sur Paramètres, Réactions, Paramètres du fil d’actualité et sélectionnez les compteurs de Likes à masquer.

Pour le moment, la fonctionnalité est en cours de déploiement. D’après les dires de Facebook, elle pourrait être disponible d’ici à quelques semaines pour l’ensemble des utilisateurs. Il faudra donc patienter encore un petit peu pour être sûr de pouvoir en profiter.