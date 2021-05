Switch Pro : Nintendo présentera la console très prochainement

Nintendo pourrait lever le voile sur sa nouvelle console Nintendo Switch dès le mois de juin, d’après Bloomberg. pour une sortie visant la rentrée de septembre et octobre 2021.

Switch Pro : l’annonce serait imminente, avant l’E3

Les détails nous viennent des sources des journalistes de chez Bloomberg : une nouvelle Nintendo Switch viendrait remplacer le modèle actuel dès la période septembre-octobre 2021

D’après l’article publié il y a quelques heures, Nintendo Co. se préparerait à assembler sa machine dès le mois juillet. La production devrait ensuite s’accélérer pour atteindre son pic au cours du trimestre octobre-décembre, en dépit des pénuries de semi-conducteurs : « Les chaînes de production sont mieux préparées au bouleversement potentiel des composants et les pièces utilisées par Nintendo sont soumises à moins de concurrence que celles des consoles plus puissantes de ses rivaux« . Deux défis restent tout de même à relever : la pénurie de circuits intégrés et de composants Bluetooth, qui étaient déjà des freins à la production de Switch ces derniers mois.

L’annonce pourrait être imminente, avant même l’E3 prévue pour le 12 juin ; une anticipation qui permettrait par la suite aux éditeurs de présenter leur line-up complet de jeux Switch. D’après Takashi Mochizuki et Debby Wu, reporters pour Bloomberg, l’enjeu est de se positionner rapidement sur le marché de la nouvelle génération.

Le faible délai peut paraître surprenant quand on se souvient que Sony avait débuté la production de la PS5 en juin pour une sortie en novembre qui avait fait l’objet d’une rupture mondiale. La Nintendo Switch étant également une console très populaire, espérons que les 3 ou 4 mois de productions d’avance suffiront pour proposer des stocks suffisants si ce calendrier devait se confirmer.

Abandon progressif de la Switch classique et prix en hausse

Évidemment, la grande inconnue de cette nouvelle équation reste le prix de vente de ce nouveau modèle. D’après Bloomberg, il serait plus élevé que celui de la Switch classique aujourd’hui, commercialisé à 300 euros, ce qui s’expliquerait notamment par une hausse du coût des composants et de l’assemblage en Chine.

Pour garder une gamme simple et lisible, Nintendo supprimerait à terme la Switch « classique » de son catalogue. L’article ne précise pas le calendrier exact et parle d’une disparition progressive de la console. On arriverait donc à la gamme suivante :

la Nintendo Switch Lite à 200 euros, très légère et compacte

la Nintendo Switch « Pro » à plus de 300 euros, plus puissante et « compatible 4K »

Rendez-vous dans quelques semaines pour vérifier les affirmations de Bloomberg.

Envie d’en savoir plus sur la future console Switch Pro ? Découvrez son écran OLED confirmé par un fournisseur de Nintendo !