Xbox Game Pass : les futurs jeux Bethesda y seront disponibles dès leur sortie

Pour ceux qui seraient des ermites, Microsoft a racheté le studio Bethesda il y a quelques mois. Nous vous invitons d’ailleurs à lire notre article sur le sujet. La firme de Redmond compte bien amortir son achat à 7.5 Milliards de dollars et quoi de mieux que de mettre en avant sa solution Game Pass avec les blockbusters du studio. Mais attention pas uniquement que les anciens jeux, les futurs jeux seraient disponibles dès le jour de leur sortie.

Le Game Pass s’étoffe encore et toujours avec Bethesda

Dans une interview accordée au journal « Le Figaro », Matt Booty, le directeur des studios de Microsoft vient d’annoncer que les prochaines créations du studio seront disponibles « sur le Game Pass le jour de leur sortie ». Durant cette interview, il évoque également que depuis l’acquisition de Bethesda, une vingtaine de jeux ont intégré le catalogue. « Même s’ils ont quelques années, ces jeux ont immédiatement trouvé leur audience, avec un taux d’engagement qui a grimpé en flèche ». En effet, le Game Pass lancé en juin 2017 a atteint officiellement 18 millions d’abonnés en janvier 2021.

Des hits en perspective ?

Starfield, l’un des prochains titres à susciter un fort intérêt par la communauté des joueurs devrait être disponible dès le jour de sa sortie sur le Game Pass. Le jeu de Bethesda est en développement depuis 2015. Cette nouvelle licence se présente comme un jeu de science-fiction porté sur le réalisme. Actuellement, c’est tout ce que nous savons sur ce titre énigmatique.

Bien entendu, d’autres jeux sont attendus de pied ferme par les joueurs, notamment la suite de Skyrim. Aucune certitude concernant la sortie de The Elder Scrolls VI en day-one sur l’abonnement de Microsoft. Mais nous pouvons supposer une certaine cohérence sur la politique de publication des titres Bethesda. En tout cas hormis Ghostwire Tokyo et Deathloop, les joueurs PlayStation ne verront plus de titres Bethesda sur leur machine fétiche, dommage !

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des prochaines actualités du studio Bethesda.