Playstation : le retour des Days of Play, profitez de nombreux cadeaux

PlayStation relance l’opération Days of Play, plusieurs jours de festivités autour des jeux PS4 et PS5. Au menu : concours, activités, cadeaux à gagner, trophées à déverrouiller et week-ends en ligne gratuits.

Days of Play : les joueurs sont mis à l’honneur

Ces derniers jours, la marque PlayStation multiplie les événements mettant en jeu de nombreuses récompenses. Après l’opération Play At Home et ses jeux offerts, le constructeur japonais relance un nouvel événement communautaire avec Days of Play. Il entend ainsi proposer plusieurs activités pour les joueurs à compter du 18 mai.

C’est par le biais de son PlayStation.blog que l’édition 2021 des Days of Play a pointé le bout de son nez. Du 18 mai prochain, et ce, jusqu’au 8 juin 2021, la communauté PlayStation pourra profiter de nombreuses réductions, d’un week-end multijoueur en ligne gratuit dont la date n’a pas encore été donnée. Enfin, grâce au programme PlayStation Player Celebration, les joueurs pourront recevoir de nombreux cadeaux exclusifs. Ce programme concerne aussi bien la PlayStation 4 que la PlayStation 5.

Playstation : 3 semaines pour gagner des cadeaux

Durant trois semaines donc, les joueurs vont devoir unir leurs forces pour atteindre une série d’objectifs afin de gagner des prix (avatar PSN, thèmes PS4, etc.). Il leur faudra pour cela totaliser un certain nombre de sessions de jeux sur PS4 ou PS5, déverrouiller des trophées, etc.. Les joueurs inscrits repartiront avec de nombreuses récompenses donc, comme des thèmes inédits mettant en avant les différentes exclusivités PlayStation ou des avatars God of War et Horizon : Forbidden West.

Les inscriptions sont déjà ouvertes, et ce, jusqu’au 31 mai. Il suffit d’utiliser son ID de connexion PSN.

Les joueurs pourront ensuite prendre part à l’événement qui s’étalera sur trois périodes :

Étape 1 : du 18 mai à 9 h au 25 mai à 8h59. Objectif communautaire : Avoir joué 2 400 000 parties et avoir remporté 7 200 000 trophées Objectif bonus : Avoir joué 3 000 000 parties et avoir remporté 8 800 000 trophées

: du 18 mai à 9 h au 25 mai à 8h59. Étape 2 : du 25 mai à 9 h au 1er juin à 8h59. Objectif communautaire : Avoir joué 2 900 000 parties et avoir remporté 8 500 000 trophées Objectif bonus : Avoir joué 3 600 000 parties et avoir remporté 10 400 000 trophées

du 25 mai à 9 h au 1er juin à 8h59. Étape 3 : du 1er juin à 9 h au 8 juin à 8h59. Objectif communautaire : Avoir joué 3 000 000 parties et Avoir remporté 9 000 000 trophées Objectif bonus : Avoir joué 3 700 000 parties et avoir remporté 11 000 000 trophées

du 1er juin à 9 h au 8 juin à 8h59.

Selon l’objectif fixé, vous devez ainsi jouer un certain nombre de parties chaque semaine, au moins une heure par jeu annoncé. Enfin, les points sont doublés si vous jouez avec des membres de votre liste d’amis également inscrits.

Encore un peu de temps ? Découvrez la PlayStation VR 2 : 4K et suivi des mouvements des yeux pour le casque VR de la PS5 !