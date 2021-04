iOS 14.5 est disponible, voici les nouveautés pour vos iPhone

Une nouvelle mise à jour est désormais disponible pour les iPhone, mais aussi les iPad. Avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, Apple offre ainsi de multiples nouveautés pour ses utilisateurs. Afin de profiter de l’ensemble de ces dernières, découvrez dans notre article l’ensemble des fonctionnalités inhérentes à ces mises à niveau.

Après quelques bêta, les versions stables d’iOS 14.5 et iPadOS 14.5 est enfin disponible pour les iPhone et iPad. Lancée en début de mois de février, la première bêta avait d’ailleurs révélé de nombreuses fonctionnalités pour ces produits. Quelques semaines plus tard, voici le bilan final des nouveautés apportées par la mise à jour.

Les nouveautés d’iOS 14.5 et iPadOS 14.5 pour les iPhone et iPad

Avec l’arrivée de la crise sanitaire, FaceID n’a plus autant été utile pour les personnes utilisant un iPhone. Désormais, Apple a décidé d’ajouter avec iOS 14.5 une alternative intéressante pour déverrouiller son téléphone grâce à l’Apple Watch. Ainsi, si la montre connectée est déverrouillée et que la caméra TrueDepth détecte le port du masque, alors l’iPhone sera automatiquement déverrouillé. Ensuite, la voix de Siri ne sera désormais plus uniquement féminine. En effet, il est désormais possible de profiter d’une voix masculine.

Autre nouvelle importante, l’App Tracking Transparency va enfin être mis en place par Apple. Pour rappel, ce dispositif permet aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent activer ou non le suivi publicitaire lors de l’ouverture d’une application. Apple Plans de son côté va s’enrichir d’une fonction permettant désormais de signaler les incidents sur la route. Il sera ainsi facilement possible d’annoncer un accident, des travaux ou encore des radars. Les iPhone 11 de leur côté vont profiter d’une fonction de calibrage de la batterie, qui va permettre d‘améliorer considérablement l’autonomie de ces appareils.

Du côté des autres nouveautés d’iOS 14.5, nous pouvons noter la prise en charge des manettes de PS5 et de Xbox Series X/S, mais aussi des nouvelles balises AirTags ainsi que la géolocalisation d’autres objets connectés par l’application Localiser. Pour finir, les iPhone 12 vont désormais pouvoir utiliser deux réseaux 5G en même temps grâce au dual SIM.

Quels sont les appareils compatibles avec cette mise à jour ?

Si vous souhaitez profiter de la mise iOS 14.5, voici les smartphones d’Apple compatibles : iPhone 6s et 6s Plus, ; iPhone SE 2016 et SE 2020 ; iPhone 7 et 7 Plus ; iPhone 8 et 8 Plus ; iPhone X, XR, XS et XS Max ; iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ; iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max.

De son côté, iPadOS 14.5 est disponible sur les iPad Pro 9,7″, 10,5″, 11″ et 12,9″, les iPad à partir de la cinquième génération, les iPad Mini dès la 4e génération et les iPad Air de 2e génération et les suivants.